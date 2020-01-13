Инстаграм по расписанию: певица MARUV поделилась фото после ограбления в Киеве

11 января в центре Киева автомобиль MARUV (Анны Корсун) взломали, украв из него сумку с документами, деньгами и ценными вещами. Об этом певица рассказала в Instagram, попросив предоставить ей любую информацию о человеке, бегущем с "черной сумкой под крокодила".

MARUV написала, что в ее сумке находились "все документы и подарки родителям и родственникам". Сообщается, что сотрудники полиции опросили певицу, а затем изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом преступления.

Досадный инцидент не стал для MARUV поводом скрыть от фанатов новую фотосессию. В своем Instagram она написала: "Ограбление ограблением, а контент для инсты по расписанию". На фото Анна позирует в фирменном латексном комбинезоне и платье с тигровым принтом.

В комментариях фанаты MARUV выразили свое сожаление и поддержку.

"Анечка, мы все очень сожалеем, что такое произошло. Отдать бы вора на съедение свирепым волкодавам", - пишут они. - "Очень классная и гламурная. А насчёт сумки,не переживай. Чудо к нам повернется лицом. Все будет хорошо", "Надеюсь у того, кто сумку украл руки отсохнут".

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MARUV нарядила рэпершу Alyona Аlyona в латекс для совместного фото. Певицы сверкнули фигурами в черных комбинезонах.

Ранее украинская исполнительница MARUV похвасталась фанам успехами в Европе - в ночь на 4 ноября певица получила в Испании награду MTV Europe Music Awards. Что правда, в категории "Лучший российский исполнитель".

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