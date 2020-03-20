Это обман: Настя Каменских предупредила о мошенниках, использующих ее имя

Украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, стала жертвой виртуальных мошенников. Аферисты используют ее имя для розыгрыша автомобиля.

Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram. Певица предупредила фанов, что это фейковый конкурс, к которому она не имеет никакого отношения.

Фото: instagram.com/kamenskux

"Они используют видео с моего прошлого конкурса, где я действительно разыгрывала машину, накручивают комментарии от людей, которые якобы выиграли деньги", - пишет Настя.

"Если увидите это видео, оставьте комментарий, что это фейк и что я на моей официальной странице опровергаю этот розыгрыш. Этим мы поможем людям не попасться на мошенников", - добавила певица.

Каменских отметила, что вся информация об именных конкурсах появляется исключительно на ее официальных страницах в соцсетях.

"Пожалуйста, будьте бдительны, - призвала певица. - Я верю, что вас уже не обмануть таким путем, но я обязана предупредить всех вас и обезопасить".

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