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Вслед за Ольгой Куриленко коронавирус подхватила еще одна украинка в Голливуде

Иванна Сахно только что узнала о диагнозе, тогда как Куриленко уже справилась с инфекцией

понедельник, 23 марта 2020, 16:08
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Американская актриса украинского происхождения Иванна Сахно, сыгравшая в фильмах "Тихоокеанский рубеж 2" и "Шпион, который меня кинул", заболела коронавирусом. Об этом 22-летняя знаменитость рассказала в Instagram.

Фото: @ivannasakhno в Instagram

"Привет, народ. Я только что услышала в кабинете врача, что у меня положительный результат теста на Covid-19. Мои симптомы проявлялись в разное время, и некоторые из них были легкими: боль в спине, боль в груди, затрудненное дыхание, кровотечение из носа и высокая температура, - написала Иванна. - Сейчас полно информации о том, как соблюдать осторожность. Единственное, о чем я хотела бы попросить, - чтобы мы все были ответственными гражданами и оставались дома. Социальное дистанцирование - наша гражданская обязанность. Давайте, пожалуйста, заботиться друг о друге".

Девушка не уточнила, как и где подхватила инфекцию, но неделю назад она публиковала фото из Мадрида. В Испании более 33 тыс. человек заразились коронавирусом, а количество погибших превысило 1800.

  • Том Хэнкс рассказал о второй неделе лечения коронавируса и подкинул фанам простой лайфхак. Актер и его супруга идут на поправку, но все еще остаются в изоляции.
  • 22 марта вечером стало известно об аналогичном диагнозе у голливудского экс-продюсера Харви Вайнштейн, осужденного недавно за сексуальное насилие. 68-летний Вайнштейн начал лечение за решеткой.

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