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Харви Вайнштейн заразился коронавирусом и лечится в тюрьме

Covid-19 продолжает атаковать знаменитостей

понедельник, 23 марта 2020, 10:03
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Спустя всего несколько дней после перевода в тюрьму Венде в штате Нью-Йорк у оскароносного продюсера и осужденного насильника Харви Вайнштейна обнаружили коронавирус. Об этом сотрудник правоохранительных органов сообщил изданию Deadline.

Фото: Getty Images

Сейчас 68-летний Вайнштейн находится в изоляции в тюремной медицинской части. Государственный департамент исправительных учреждений не комментирует состояние продюсера, ссылаясь на федеральный закон о конфиденциальности, но подтверждает, что коронавирус Covid-19 диагностировали у двух заключенных Венде.

До прибытия в Венде Вайнштейн находился в тюрьме на острове Рикерс и в больнице, где его лечили от проблем с сердцем и болей в груди. Адвокат Вайнштейна сказал, что его юридическая команда не была проинформирована о диагнозе.

Другой известной личностью, у которой диагностировали коронавирус, оказался оперный певец Пласидо Доминго. "Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат", - написал в Facebook 79-летний испанец.

Фото: Placido Domingo в Facebook

Знаменитый тенор говорит, что он и его семья находятся в самоизоляции, и что он, несмотря на жар и кашель, чувствует себя хорошо.

"Я прошу всех быть предельно осторожными, следуйте основным правилам, часто мойте руки, держитесь на расстоянии не менее 2 метров от других, делайте все возможное, чтобы остановить распространение вируса, и, прежде всего, оставайтесь дома, если можете!" - написал он.

Доминго недавно был обвинен несколькими женщинами в сексуальных проступках, что повлекло отмену нескольких его выступлений и вынудило певца принести публичные извинения.

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