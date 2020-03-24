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На 52 году жизни умер первый бойфренд Дженнифер Лопес - вот их история времен старшей школы

Отношения звезды с Дэвидом Крузом были самыми длительными в ее жизни

вторник, 24 марта 2020, 13:08
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В Нью-Йорке на 52 году жизни скончался первый бойфренд актрисы и певицы Дженнифер Лопес, автомеханик из Манхэттена Дэвид Круз. Мужчина страдал от проблем с сердцем, и во время очередного кризиса медики уже не смогли оказать ему помощь.

Как пишет TMZ, будущая поп-звезда влюбилась в Круза, когда ей было всего пятнадцать. Одноклассник стал первым бойфрендом Лопес, хотя ее мать и не одобряла их роман. Информацию о смерти мужчины изданию подтвердила его молодая возлюбленная.

Фото: Getty Images

Лопес и Круз встречались на протяжении десяти лет, и как стали отмечать позже таблоиды, эти отношения в жизни знаменитости длились дольше, чем все последующие ее браки - с официантом-кубинцем Охани Ноа, актером Крисом Джаддом или певцом Марком Энтони.

Пара рассталась в 1995 году якобы по причине того, что Круз не смирился с растущей популярностью Лопес. При этом им удалось сохранить дружеские отношения. В одном из своих интервью годы спустя певица отметила, что поддерживает отношения с мужчиной и он остается ее другом, ведь знает ее лучше, чем кто-либо другой.

Фото: Getty Images

За время отношений Лопес и Круз успели посетить множество светских мероприятий, по итогам которых их совместных фото частенько попадали в прессу. Смерть экс-бойфренда знаменитость пока никак не комментирует.

В свою очередь о смерти Круза журналистам высказалась его 18-летняя возлюбленная по имени Иса. По словам девушки, мужчина "был добрым и любящим, никогда ни за что не держался и всегда был очень открытым".

  • Ранее от пневмонии, вызванной коронавирусом, умерла итальянская актриса Лючия Бозе. Эту информацию прессе подтвердил сын артистки и обладательницы титула "Мисс Италия-1947".

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