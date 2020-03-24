От коронавируса умерла известная итальянская актриса Лючия Бозе

23 марта от пневмонии, вызванной коронавирусом Covid-19, умерла итальянская актриса Лючия Бозе. Газета El Pais сообщила, что 89-летняя Бозе скончалась в больнице испанского города Сеговия, а сын актрисы, поп-исполнитель Мигель Бозе, подтвердил печальную новость в Instagram.

"Дорогие друзья, сообщаю вам, что моя мама Люсия Бозе только что скончалась. Она в лучшем месте", - написал он в соцсетях.

Фото: @miguelbose в Instagram

Бозе стала известной в 16 лет, выиграв конкурс "Мисс Италия-1947". После этого девушка сосредоточила все свое внимание на актерской карьере, снялась в нескольких фильмах культовых режиссеров Луиса Бунюэля, Жана Кокто, Лукино Висконти и Федерико Феллини.

Фото: Wikipedia

В течение 60 лет Бозе жила в Испании, куда переехала, чтобы выйти замуж за любовь своей жизни - тореадора Луиса Мигеля Домингина. В их браке родилось трое детей: сын Мигель, дочери Лючия и Паола. У актрисы было 10 внуков. Среди самых известных фильмов Лючии Бозе - "Хроника одной любви", "Дама без камелий", "Сатирикон".

Ольга Куриленко рассказала, как лечилась и полностью выздоровела от коронавируса. На это у актрисы ушло более двух недель.

22 марта стало известно об аналогичном диагнозе у голливудского экс-продюсера Харви Вайнштейн, осужденного недавно за сексуальное насилие. 68-летний Вайнштейн начал лечение за решеткой.

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