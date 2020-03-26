Товарищ Бритни Спирс: певица стала героиней мемов из-за призыва перераспределять богатства

Эпидемия коронавируса и надвигающийся экономический кризис разбудили в Бритни Спирс дух Карла Маркса. 38-летняя певица поделилась в Instagram цитатой писательницы-социалистки Мими Чжу, и теперь ее высмеивают в соцсетях.

"Во время изоляции мы нуждаемся в объединении больше, чем когда-либо. Звоните своим любимым, пишите электронные письма. Такие технологии, как виртуальное общение, стриминг, теле- и радиовещание являются частью сотрудничества нашего сообщества, - говорится в цитате. - Мы научимся целоваться и обнимать друг друга даже через сеть. Мы будем кормить друг друга, перераспределять богатство, бастовать. Мы поймем нашу важность в тех местах, где должны остаться. Мы сможем быть вместе".

Спирс подписала цитату смайликами трех красных роз - символом, который связывают с социалистической сетью. Пользователи интернета не смогли пройти мимо такого мощного заявления, и теперь мемы с Бритни множаться в Twitter и Instagram как грибы после дождя.

Певице тут же припомнили ее сингл 2013 года "Work, Bitch" (Работай, суч*а!). "Когда товарищ Бритни говорила Работай, суч*а, она имела в виду, что вам лучше объединиться и захватить средства производства у буржуазии".

"Помните, как товарищ Бритни зажгла красную звезду на церемонии VMA в 2002 году? Это было политическое заявление!"

"Это товарищ Бритни, суч*а!"

"Тебе лучше захватить средства производства, суч*а!"

"Бритни Спирс: Перераспределяй богатства, страйкуй".

"Капитализм это болезнь. Встречайте лекарство. Товарищ Бритни".

Шутники дошли до того, что песню Бритни наложили на гимн СССР. На YouTube микс уже набрал более 140 тыс. просмотров. "Вот, что карантин делает с людьми", - комментируют пользователи.

Издание The Guardian пишет, что за свою музыкальную карьеру Бритни Спирс делала не так много политических заявлений. Она поддерживала Джорджа Буша во время войны в Ираке, а в 2001 году была зарегистрирована в Луизиане как республиканец.

Тем временем Джулия Робертс, Дэвид Бекхэм, Эмма Уотсон и другие звезды рассказали, ради кого соблюдают карантин. Их заявления оказались гораздо менее политизированными.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.