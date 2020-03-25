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Джулия Робертс, Дэвид Бекхэм, Эмма Уотсон и другие звезды рассказали, ради кого соблюдают карантин

среда, 25 марта 2020, 18:15
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В связи с эпидемией коронавируса мировые знаменитости в Instagram поддержали флешмоб #IStayHomeFor, в котором рассказали, почему остаются дома и соблюдают все требования карантина. Теперь мы знаем, кого звезды любят и берегут больше всего.

Улыбчивый Дэвид Бекхэм сообщил, что сидит дома ради безопасности любимой жены Виктории и детей.

Актриса Деми Ловато решила завязать с общественной жизнью ради родителей, соседей и ее собственного здоровья.

73-летний Элтон Джон, который совсем недавно переболел пневмонией, сидит дома ради мужа Дэвида Ферниша, сыновей Захарии и Элайджи.

Эмма Уотсон соблюдает карантин ради бабушки, мамы и лучшего друга, который работает врачом.

Джулия Робертс бережет себя ради семьи, заботится о малом бизнесе и всех работниках здравоохранения, которые сражаются с вирусом по всему миру. Также звезда упомянула своего удивительного 95-летнего соседа, о здоровье которого беспокоится. "Я остаюсь дома, чтобы принять участие в решении проблемы", - написала она.

Келли Осборн завязала с вечеринками и остается дома ради отца Оззи, который недавно рассказал о своей болезни Паркинсона.

Певица Мэрайя Кэри опубликовала пижамное фото с детьми и написала, что остается дома ради любимых, работников системы здравоохранения и всего мира.

Актриса сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун на своем плакате написала, что соблюдает карантин ради семьи, бабушки и всех уязвимых пожилых людей.

Натали Портман больше всего беспокоится о медработниках, друзьях со слабым иммунитетом, семье, соседях, а также своих беременных подругах и друзьях с новорожденными детьми.

  • Больной актер пожаловался на дорогой тест на коронавирус. Узнать результат он так и не смог, ведь статус знаменитости в США не гарантирует возможности провериться на Covid-19
  • 24 марта от коронавируса умерла известная итальянская актриса Лючия Бозе. Музе Лукино Висконти и Микеланджело Антониони было 89 лет.

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Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: коронавирус

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