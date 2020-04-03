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Ким Кардашьян передумала рожать пятого ребенка, посидев с детьми на карантине

Звезда поняла, что не сможет уделять детям достаточно внимания

пятница, 3 апреля 2020, 13:03
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Изоляция во время эпидемии коронавируса помогла Ким Кардашьян принять окончательное решение о количестве детей, которых она хочет иметь. 39-летняя мать 6-летней Норт, 4-летнего Сэйнта, 2-летней Чикаго и 10-месячного Псалома в передаче The View призналась, что домашние дела во время карантина оказались для нее слишком сложными.

Фото: instagram.com/kimkardashian/

"Сегодня первый день, когда я расчесала волосы и накрасилась. Ко мне приходила Кайли Дженнер, единственная сестра, с которой я вижусь. Она сделала мне макияж, потому что в этом она лучше меня. Изоляцию мы воспринимаем очень серьезно, не видимся с сестрами. Я нахожусь дома с четырьмя детьми, и позвольте мне признаться, если раньше я задумывалась, что хочу еще одного, то теперь с этим покончено, - сказала звезда реалити-шоу. - Это тяжело и действительно изматывает".

Жена Канье Уэста призналась, что рада проводить время с семьей, потому что обычно они много путешествуют. На карантине пара вместе с детьми много гуляет и смотрит "все фильмы, которые только можно себе представить", включая фильмы 80-х.

"Мне нравится все это вещи, которые скрепляют семью, но мне приходится стирать, готовить. У детей только что начались весенние каникулы, слава Богу! Приходится быть им учителем тоже - мое уважение к учителям! Их заслуга огромная! - говорит бизнесвумен. - Но тяжело это все обустроить. Вам действительно приходится отодвинуть себя на задний план и просто сосредоточиться на детях".

Ким добавила, что от пополнения в семье придется отказаться, чтобы уделять детям достаточно внимания и получить юридическое образование.

"Я могла бы завести еще двоих, но я просто не думаю, что должна. Мне пришлось бы пройти экстракорпоральное оплодотворение. Мне исполнится 40 лет, и я не хочу быть старородящей. Я думаю, четыре - достаточно", - сказала Ким.

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