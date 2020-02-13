Ким Кардашьян показала роскошную игровую комнату своих детей - в ней есть сцена и супермаркет

Ким Кардашьян продолжает эпатировать своих фанатов онлайн-экскурсиями по роскошному особняку в Лос-Анджелесе. Звезда реалити шоу ответила подписчикам в Instagram, назвавших белые стены и пустые коридоры ее дома слишком минималистичными.

Интерьер дома Ким Кардашьян в Лос-Анджелесе

“Вы, ребята, всегда говорите, что мой дом такой минималистичный. Ну, вы просто не видели мою игровую комнату”, - сказала Кардашьян, опубликовав серию видеороликов, в которых она демонстрирует заполненную игрушками "страну чудес".

В игровой четырех детей Ким и ее мужа Канье Уэста есть детская сцена, на которой малыши часто выступают. На сцене - барабанная установка, корзина с микрофонами для караоке, а также набор цветных подушек Takashi Murakami стоимостью от 600 до 6000 долларов. В комнате также имеется скульптура художника Kaws, стоимость которой превышает 5000 долларов.

Чтобы 6-летняя Норт, 4-летний Сейнт, 2-летняя Чикаго и 9-месячный Псалом могли смотреть кино и мультфильмы, в комнате установили проектор. Также в ней есть коллекция игрушечных лошадей, бассейн с шариками, горка, мольберт для рисования и зона для обучения. Полки в комнате заполнены игрушечными медведями и динозаврами, различными кукольными домиками и детскими колясками.

Едва ли дети Ким Кардашьян часто бывают в супермаркетах, но совершать покупки они могут в небольшом продуктовом магазине с игрушечным кассовым аппаратом, прилавками и даже будкой мороженщика. Также здесь нашлось место для стиральной машины и сушилки, чтобы дети Ким могли притворяться, что стирают белье.

"Так вот, здесь мои дети веселятся", - похвасталась Ким, заканчивая экскурсию.

Ранее Ким показала, чем кормит своих детей. Интерес поклонников звезды возник после публикации фото, на котором она стоит перед практически пустым холодильником.

Кардашьян объяснила странные имена своих четверых детей. Норт (Север), Сейнт (Святой), Чикаго и Саам (Псалом) - не самые обычные имена, как ни крути.

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