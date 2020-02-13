Ким Кардашьян показала роскошную игровую комнату своих детей - в ней есть сцена и супермаркет

Ким Кардашьян продолжает эпатировать своих фанатов онлайн-экскурсиями по роскошному особняку в Лос-Анджелесе. Звезда реалити шоу ответила подписчикам в Instagram, назвавших белые стены и пустые коридоры ее дома слишком минималистичными.
Интерьер дома Ким Кардашьян в Лос-Анджелесе
“Вы, ребята, всегда говорите, что мой дом такой минималистичный. Ну, вы просто не видели мою игровую комнату”, - сказала Кардашьян, опубликовав серию видеороликов, в которых она демонстрирует заполненную игрушками "страну чудес".
В игровой четырех детей Ким и ее мужа Канье Уэста есть детская сцена, на которой малыши часто выступают. На сцене - барабанная установка, корзина с микрофонами для караоке, а также набор цветных подушек Takashi Murakami стоимостью от 600 до 6000 долларов. В комнате также имеется скульптура художника Kaws, стоимость которой превышает 5000 долларов.
Чтобы 6-летняя Норт, 4-летний Сейнт, 2-летняя Чикаго и 9-месячный Псалом могли смотреть кино и мультфильмы, в комнате установили проектор. Также в ней есть коллекция игрушечных лошадей, бассейн с шариками, горка, мольберт для рисования и зона для обучения. Полки в комнате заполнены игрушечными медведями и динозаврами, различными кукольными домиками и детскими колясками.
Едва ли дети Ким Кардашьян часто бывают в супермаркетах, но совершать покупки они могут в небольшом продуктовом магазине с игрушечным кассовым аппаратом, прилавками и даже будкой мороженщика. Также здесь нашлось место для стиральной машины и сушилки, чтобы дети Ким могли притворяться, что стирают белье.
"Так вот, здесь мои дети веселятся", - похвасталась Ким, заканчивая экскурсию.
- Ранее Ким показала, чем кормит своих детей. Интерес поклонников звезды возник после публикации фото, на котором она стоит перед практически пустым холодильником.
- Кардашьян объяснила странные имена своих четверых детей. Норт (Север), Сейнт (Святой), Чикаго и Саам (Псалом) - не самые обычные имена, как ни крути.
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