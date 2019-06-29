Элтон Джон публично обвинил Путина в лицемерии

Легендарный британский музыкант сэр Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в лицемерии после его высказываниях о секс-меньшинствах.

Речь идет об интервью Путина газете Financial Times, в котором он заявил, что в РФ никто ничего не имеет против людей из ЛГБТ-сообщества. Музыкант напомнил, что из российской версии фильма "Рокетмен" о его жизни вырезали несколько сцен. Об этом он написал в своем Instagram.

"Я категорически не согласен с вашим мнением о том, что политика мультикультурализма и сексуального разнообразия в нашем обществе устарела. Я вижу лицемерие в ваших словах, когда вы говорите, что хотите, чтобы ЛГБТ "были счастливы" и что "у нас нет проблем с этим". Тем не менее российские дистрибьюторы подвергли жесткой цензуре мой фильм "Рокетмен", удалив все упоминания о моем обретении истинного счастья в 25-летних отношениях с Дэвидом и воспитании двух прекрасных сыновей. Мне кажется, что это лицемерие", - заявил Элтон Джон.

"Я горжусь тем, что живу в той части мира, где правительство эволюционировало до того, чтобы признать базовое право человека любить того, кого он сам захочет. Я искренне благодарен за то, что мой брак с Дэвидом стал юридически возможным. Это принесло нам обоим невероятный комфорт и счастье", - подчеркнул музыкант.

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