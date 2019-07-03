В Швеции арестовали участника украинского Atlas Weekend 2019: что известно

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Рэпера A$AP Rocky обвиняют в избиении двух парней

среда, 3 июля 2019, 13:40
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В ночь на 3 июля полиция Стокгольма задержала американского хип-хоп-исполнителя A$AP Rocky (Ракима Майерса). Его обвиняют в избиении двух парней. Сам A$AP Rocky утверждает, что невиновен, так как неизвестные, с которыми завязалась драка, преследовали его на улицах города.

Уже на следующей неделе рэпер заявлен в числе участников украинского опен-эфира Atlas Weekend 2019, но как долго продлится история с его арестом, пока не известно. Согласно предварительной информации Daily Mail, за решеткой исполнитель может пробыть до пятницы этой недели, полиция выясняет подробности инцидента с участием рэпера.

Днем ранее A$AP Rocky опубликовал в Instagram видео, на котором двое незнакомцев агрессивно разговаривают с его охраной. "Эти торчки - не мои фанаты. Мы не знаем их и не хотели никаких проблем. Они преследовали нас четыре квартала и шлепали по задницам проходящих мимо девушек", - отметил в комментариях рэпер.

Через некоторое время он опубликовал еще одно видео, на котором уже запечатлена полная запись конфликта. Один из незнакомцев ударил охранника A$AP Rocky своими наушниками, из-за чего те разлетелись на щепки. После этого парень предьявил громиле-бодигарду претензии и потребовал вернуть ему новые. "Ты же ударил его ими", - говорит на видео рэпер в попытках успокоить разбушевавшихся парней. - Мы не хотим с вами драться".

И все же без драки не обошлось. Как пишет TMZ, ссылаясь на очевидцев конфликта, потасовку рэпера с незнакомцами спровоцировали слова прохожей женщины, которая сказала, что двое молодых парней пригрозили ей изнасилованием.

  • Ранее американская певица Тина Тернер впервые заговорила с журналистами о самоубийстве ее старшего сына Крэйга. В прошлом году тело 59-летнего мужчины обнаружили в его доме в Калифорнии, он выстрелил в себя из пистолета.

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