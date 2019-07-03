Тина Тернер впервые заговорила о суициде сына и назвала его причину

Американская певица Тина Тернер впервые заговорила с журналистами о самоубийстве ее старшего сына Крэйга. В прошлом году тело 59-летнего мужчины обнаружили в его доме в Калифорнии, он выстрелил в себя из пистолета.

В беседе с CBS News 79-летняя артистка упомянула, что ее сын был очень одиноким, что наверняка стало одной из главных проблем, толкнувших его на столь непростое решение.

"Крейг был очень одиноким. И я думаю, что это была его самая большая проблема, которую он так и не смог решить", - отметила певица. - У меня много фотографий, на которых он улыбается, и мне хочется думать, что сейчас он в каком-то хорошем месте".

Перенести множество проблем пришлось и самой Тернер: инсульт, рак кишечника и трансплантацию почки. Донором органа для певицы в столь тяжелый период стал ее муж - немецкий музыкальный продюсер Эрвин Бах. Пара поженилась в 2013 году после 26 лет отношений.

Несмотря на ряд трудностей артистка призналась, что любит свою жизнь: "У меня есть все. Когда я сижу в своем доме рядом с Цюрихским озером, я так спокойна. Нет никаких проблем. У меня была очень тяжелая жизнь, но я никого и ничего не виню. Я прошла это, я прожила это без стыда. И я счастливый человек", - резюмировала она.

Старшего сына Тина Тернер родила в возрасте 18 лет. Его отцом стал саксофонист Реймонд Хилл, которому певица не приходилась официальной супругой. Позднее она вышла замуж за Айка Тернера, который усыновил Крейга и дал мальчику свою фамилию. Последние годы Крейг Тернер работал агентом по недвижимости в долине Сан-Фернандо в Калифорнии.

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