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Впустили тихо и мирно: посещавшая Крым российская ведущая похвасталась фото из Киева

Дана Борисова приехала на съемки

среда, 17 июля 2019, 15:37
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Российская телеведущая Дана Борисова, которая в 2017 году посетила оккупированный РФ Крым и публично назвала его российским, приехала в Киев.

Об этом 43-летняя знаменитость сообщила на своей странице в Instagram. Поездка в Украину оказалась не туристической - Борисова приехала на съемки российского шоу "Пацанки 4".

Между съемками ведущая прогулялась по Киеву, а фото выложила в свой микроблог. Борисова также рассказала, что намерена встретиться со своими звездными друзьями - украинскими артистами Виталием Козловским и группой "НеАнгелы".

"После съемок собираюсь со своими друзьями, украинскими артистами, с которыми в свое время нехило тусили еще в той жизни с горилкой и салом. Виталий Козловский, Не ангелы, надеюсь всех увидеть", - написала телеведущая.

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Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official)

Дана Борисова также рассказала, что ее без проблем пустили в Украину, хотя она и нарушила украинское законодательство, посетив аннексированный полуостров.

"Кстати, о встрече с пограничниками и таможней. Они заходили дважды, в полтретьего ночи и полседьмого утра, задавали, конечно вопросы и немного потрясли вещи. Но впустили в Киев, спокойно, тихо и мирно. Так что все сюда. Мы за мир и дружбу", - отметила российская телезвезда.

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