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Особенная встреча: Повалий позвала украинцев на свой концерт в Киеве

Мероприятие будет приурочено к юбилею певицы

среда, 24 июля 2019, 10:55
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Экс-золотой голос Украины, певица Таисия Повалий, которая работает в России, анонсировала большой концерт в Киеве. Выступление артистки состоится 10 декабря во Дворце "Украина".

Соответствующая публикация появилась на странице исполнительницы в Instagram. Мероприятие будет приурочено к юбилею певицы. В этом году Повалий празднует свое 55-летие, в честь которого в Киеве, после восьмилетнего перерыва, артистка планирует дать концерт.

"Это будет особенная встреча, встреча на которой я расскажу, что чувствовала, к чему шла последние годы и что обрела", - отметила в своем посте Повалий. Интересно, что запись сделана на двух языках - украинском и русском.

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Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial)

Стоимость билетов на киевский концерт Таисии Повалий варьируется от 390 до 2990 гривен.

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