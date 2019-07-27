Украли маску: MARUV пожаловалась на российских фанатов

У скандальной украинской певицы MARUV, активно гастролирующей в России, украли элемент сценического костюма - маску. Это произошло в московском "Руки Вверх! Бар", где у нее накануне состоялся концерт.

О неприятном инциденте артистка рассказала в Instagram Stories. Певица записала видео, в котором обратилась к российским фанам с просьбой вернуть реквизит.

"Верните, пожалуйста, это просто некрасиво. У нас дальше концерты, гастроли, на замену реквизита нету времени. Это просто неуважение ко мне. Кто взял маску - верните ее мне", - говорит на видео MARUV.

Позже выяснилось, что маску взял один из поклонников певицы, некий Сергей Караваев. Он пообещал вернуть реквизит взамен на автограф и совместное фото. Но парень так и не вышел с артисткой на связь.

"Меня такая ситуация просто безумно расстраивает. Вы ее просто забрали со сцены. У вас была возможность обратиться к охране или набрать моего директора, все номера есть в инсте. Я бы и так с вами сфоткалась и дала бы автограф, но вы ее просто забрали и ушли из клуба", - возмутилась певица.

Реквизит певице так и не вернули. "С одной стороны я его понимаю, потому что у меня тоже есть кумиры и любимые шоу частичку которых мне бы тоже хотелось иметь, но я так же понимаю, что приходя каждый раз на концерты любимых артистов я хочу насладиться шоу со всеми фишками и декорациями. И если все будут растаскивать реквизит с концерта любимых артистов, то зрители следующих шоу буду страдать и не смогут увидеть всей красоты", - написала MARUV.

Ранее MARUV стала жертвой грабителей в аэропорту "Борисполь". Певица записала видеообращение, в котором в матерной форме обратилась к представителям авиакомпании.

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