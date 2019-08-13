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Таисия Повалий выдала крик отчаяния о Крыме и гастролях в РФ: вот только пока певице не очень верят

Певица написала гневный пост

вторник, 13 августа 2019, 18:29
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Экс-золотой голос Украины, певица Таисия Повалий, которая работает в России, эмоционально отреагировала на скандал, разгоревшийся вокруг ее грядущего концерта в Киеве.

Дело в том, что на днях артистка анонсировала свое выступление во Дворце "Украина", которое якобы назначено на 10 декабря. Певица не выступала на родине с 2014-го года, а в этом году решила дать большой концерт в Киеве и приурочить его к своему 55-летию. Билеты на концерт Повалий продают в сети по 390-2990 гривен.

На Повалий тут же обрушился шквал критики со стороны украинских поклонников, а во Дворце "Украина" опровергли информацию о проведении концерта.

"На сегодняшний день никакие соглашения с организатором мероприятия по проведению концерта Таисии Повалий 10 декабря 2019 года не подписаны, а визуальная реклама и реализация билетов на билетном ресурсе Karabas.com является заранее спланированной провокацией против дворца "Украина", цель которой - дискредитация и втягивание в ситуацию, наносящую вред имиджу НДИ "Украина" и его коллективу", - сообщил "Укринформу" гендиректор Роман Недзельский.

Таисия Повалий в свою очередь решила оправдаться и выдала пост-отчаяние.

"Задолбало сплошное вранье вокруг моей персоны! Отвечаю еще раз! В Крыму не была! Крымчан с Днем России не поздравляла! Подумайте, меня бы не впустили в Украину, где я живу все пять лет! На гастроли не "убегаю", а выезжаю! Ни один закон я не нарушала! И не понимаю, почему мне, гражданке Украины, Народной артистке Украины, нельзя петь на родине?" – написала певица в своем Instagram.

Поклонники не поверили ей и снова обрушились с критикой в комментариях.

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