Доля правды: Дональда Трампа уличили в попытке депортировать Меланию

Тревор Ноа — южноафриканский комик и актер, ведущий сатирическую передачу The Daily Show на американском канале Comedy Central. В свежем выпуске шоу Ноа уличил Дональда Трампа в попытке депортировать жену, чей миграционный статус до сих пор вызывает ряд вопросов. Но в каждой шутке есть доля правды: когда Мелания Кнаусс переехала в США, у нее не было необходимой визы для работы моделью. Теперь, согласно антииммиграционной политике Трампа, ей могла бы грозить депортация.

“Я приехала сюда по визе. Летала в Словению раз в несколько месяцев, чтобы продлить ее, и возвращалась”, - говорила Мелания в многочисленных интервью.

Команда The Daily Show утверждает, что такой тип визы не дает права на работу в США. И хотя Дональд Трамп обещал, что Мелания проведет пресс-конференцию, в которой разъяснит свою миграционную историю, этого так и не произошло. С тех пор прошло 3 года.

“Поскольку Трамп постоянно говорит обо всей этой нелегальной работе, когда его собственная жена имеет сомнительную историю с визой, у нас закрадываются подозрения”, - шутит ведущий.

Издание The Washington Post в 2018 году написало о том, что позже Мелании Трамп удалось получить гражданство США с помощью так называемой “визы Эйнштейна”.

“Мелания Трамп получила гражданство США по визе, зарезервированной для иммигрантов с “экстраординарными способностями” и “национальным и международным признанием”, - говорится в статье.

Виза EB-1 предназначена для людей, которые высоко ценятся в своей области. В качестве примеров правительство приводит обладателей Пулитцеровской премии, “Оскара”, победителей Олимпийских игр, а также уважаемых академических исследователей и должностных лиц.

Миссис Трамп подала заявление на визу в 2000 году, когда была Меланией Кнаусс, словенской моделью, работающей в Нью-Йорке и встречавшейся с Дональдом Трампом. Грин-карту ей предоставили в 2001 году. Так, среди 1 миллиона человек, получивших вид на жительство в США в 2001 году, всего 3,376 достались мигрантам с “экстраординарными способностями”. Пять из них, в том числе Мелания, были из Словении.

Получение гражданства в 2006 году дало ей право стать поручителем и перевезти в США своих родителей Виктора и Амалию Кнаусс, которые сейчас находятся в процессе подачи заявления на получение гражданства.

Сообщения о том, как миссис Трамп получила свою визу EB-1, возмутили многих, поскольку ее муж осуждает иммигрантов и пытается аннулировать право новых граждан США спонсировать членов своей семьи. Кроме того, были подняты вопросы о ее пригодности в плане “экстраординарных способностей”.

“Это странно, - говорит ведущий. - Хотя каждый, кто стоит рядом с Дональдом Трампом достаточно долго, начинает выглядеть как Эйнштейн”.

В свое антииммигрантской кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял о недопустимости “цепной миграции”.

“Ты приезжаешь и привозишь с собой всю свою чертову семью: свою тетушку, дядю, своего отца, бабушку. Один единственный иммигрант может привести с собой неограниченное количество дальных родственников”, - говорил Трамп во многочисленных интервью и выступлениях.

Тревор Ноа шутит, что этими высказываниями Трамп нацеливался на жену, которая перевезла своих словенских родителей в США. Они оказались в стране по той же схеме, которую так осуждает Трамп.

“Выходит, Трамп просто хочет избавиться от своих тещи и тестя”, - заключил ведущий.

Новый пункт антииммиграционной политики Трампа предполагает лишение грин-карты иммигрантов, получающих государственную помощь. Согласно предложенной инициативе, они не смогут оставаться в США.

“Угадайте, кто потеряет жилье, предоставляемое США? Правильно, Мелания Трамп! - говорит ведущий, намекая на Белый Дом. - Мы видим, что ты делаешь, Дональд, и мы не дадим этому произойти. Не депортируй Меланию!”

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