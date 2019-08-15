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Соцслужбы отобрали дочь у актрисы “Игры престолов”: та обвинила их в торговле детьми

Актриса Жозефина Гиллан собирает деньги, чтобы нанять юристов и вернуть ребенка

четверг, 15 августа 2019, 18:32
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Актриса “Игры престолов” Жозефина Гиллан обвинила израильские социальные службы в “торговле детьми” после того, как они забрали ее дочь без ее ведома.

Издание Mirror пишет, что 31-летняя Гиллан находилась в Великобритании и, как сообщается, лечилась от послеродовой депрессии, когда ее восьмимесячную дочь Глорию забрали из-под опеки ее подруги посреди ночи. Женщина, сыгравшая проститутку Марей в восьми эпизодах сериала HBO, поделилась шокирующей новостью в социальных сетях и попросила помощи у юристов.

Гиллан - бывшая секс-работница. В Твиттере она раскритиковала израильские социальные службы и поставила лайки нескольким твитам, в которых Израиль называют “террористическим государством”. Также она написала, что ее мучит беспокойство, что ее ребенка продадут, и она больше никогда его не увидит.

Британская актриса, которая переехала в Израиль еще во время беременности, в начале недели показала тревожное видео, в котором ее ребенка увезла женщина в сопровождении полиции. Слышно, как человек за камерой спорит с социальными работниками.

Жозефина написала в твиттере: “Тревожный момент, когда израильские социальные службы похитили моего ребенка! В 12:30 вечера в воскресенье! Моя подруга умоляла! Но ей грозила тюрьма, если бы она не отдала моего ребенка!”

Позже Жозефина опубликовала пост на краудфандинговой платформе GoFundMe, чтобы собрать деньги для команды юристов и оспорить решение. Она написала, что в пятимесячном возрасте Глория переехала жить к ее подруге. Сама Гиллан в то время проходила терапию по поводу послеродовой депрессии по приказу социальных служб. Глория жила с ней до тех пор, пока девочку не забрали, и с тех пор Жозефине не разрешают ее видеть.

“Мне не позволено видеть ее или контактировать! Я понятия не имею, где она находится! Я не была там и не знала, что они сделали! Это просто возмутительно! Я не сделала ничего плохого, как и моя подруга, которая заботилась о ней! Они угрожали посадить мою подругу в тюрьму, если она не отдаст нашу Глорию! Они отправили ее с полицией и увезли в ночь!” - написала женщина.

Жозефина, родившаяся в Кенте (Англия), была секс-работницей, когда увидела рекламу прослушиваний в “Игре престолов”. Она сказала, что роль спасла ее от проституции и наркомании.

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