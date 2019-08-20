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Обвиненный в изнасиловании Харви Вайнштейн пожаловался на травлю накануне суда

Адвокат Вайнштейна просит перенести суд из Нью-Йорка из-за "истерии в СМИ"

вторник, 20 августа 2019, 14:04
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Харви Вайнштейн хочет, чтобы его судебное разбирательство по поводу сексуального насилия было перенесено из Нью-Йорка. Адвокаты опального продюсера говорят, что в этом городе он “не может рассчитывать на справедливость” из-за давления активистов, журналистов и знаменитостей.

“Нью-Йорк - наименее вероятное место на земле, где господин Вайнштейн мог бы получить справедливое судебное разбирательство”, - написал адвокат Артур Айдала в своем заявлении к Апелляционному отделу Верховного суда. По информации издания Page Six, суд над Вайнштейном должен начаться 9 сентября, но может быть перенесен в связи с апелляцией.

Адвокат Вайнштейна считает, что дело его клиента освещается больше, чем любое уголовное дело в новейшей истории.

Айдала говорит, что местные присяжные уже испорчены потоком новостей, истерией в прессе и социальных сетях, которые повсеместно демонизируют Вайнштейна и "предрекают его виновность не только в совершенных преступлениях, но и во многих других”. Кроме того, он обвиняет журналистов в том, что их репортажи однобоко представляют продюсера сексуальным хищником.

По словам адвоката, присяжные в Манхэттене будут ежедневно сталкиваться с толпами активистов, журналистов и знаменитостей, присутствующих на процессе. Он подчеркивает, что в ходе судебного разбирательства будут доступны две книги о Вайнштейне, и что недавно было выпущено выпущено четыре документальных фильма о нем. Почему присяжные в других округах не будут иметь доступа к тем же средствам массовой информации, Айдала не объяснил.

Апелляционный суд должен ответить на требования адвоката в понедельник, 26 августа. В зависимости от решения, процесс Вайнштейна может быть отложен.

Напомним, что Вайнштейна обвиняют в том, что он принудил к оральному сексу ассистентку Мими Хейли в 2006 году, а также изнасиловал бывшую девушку в нью-йоркском отеле в 2013 году.

  • Недавно в харрасменте обвинили популярную американскую певицу Кэти Перри. Звезда, якобы, стянула с модели штаны и нижнее белье, чтобы показать его гениталии друзьям.
  • Еще одним фигурантом секс-скандала стал оперный певец Пласидо Доминго. О его неприемлемом поведении заговорили сразу девять артистов.

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