Харви Вайнштейн получил новые обвинения в сексуальном насилии: продюсер отрицает вину

26 августа опальный киномагнат Харви Вайнштейн предстал перед судом в Нью-Йорке по двум новым обвинениям в сексуальном насилии. Издание Time пишет, что хотя Вайнштейн отказался признать себя виновным, в связи с новым обвинительным заключением судья отложил начало масштабного разбирательства с 9 сентября до 6 января 2020 года.

С 2017 года 67-летнего продюсера обвинили в домогательствах и насилии 80 женщин, но сегодня суд рассматривает только два официальных обвинения. Одно из них - в изнасиловании в 2013 году, второе - в принуждении к оральному сексу в 2006 году. Пока неизвестно, поступили ли новые обвинения от других женщин.

По информации прокуроров, новое обвинительное заключение сможет добавить к делу показания актрисы Аннабеллы Шиорры, наиболее известной ролью в сериале "Клан Сопрано". 59-летняя женщина говорит, что Вайнштейн изнасиловал ее в своей квартире на Манхэттене после того, как она снялась в его фильме в 1993 году.

Шиорра не будет фигурировать в деле в качестве жертвы, потому что предполагаемый инцидент произошел слишком давно, чтобы преследоваться по закону штата. Но прокуроры хотят использовать ее показания, чтобы доказать, что Вайнштейн совершил нападение на женщину. Это необходимо, чтобы доказать его вину в "хищническом сексуальном поведении".

Адвокат Шиорры заявила, что актриса готова рассказать свою историю и привлечь Вайнштейна к ответственности. Она критиковала команду защиты за то, что они попытались помешать ей свидетельствовать.

Харви Вайнштейн, освобожденный под залог в 1 миллион долларов, отверг все обвинения в сексе без согласия. Прокуроры не могут обвинить его в предполагаемом нападении на Шиорру, поскольку у инцидента истек срок давности. Но новое обвинительное заключение дает юридическое основание для вызова актрисы в качестве свидетеля, что усилит аргументы стороны обвинения.

Защита Харви Вайнштейна считает, что свидетельства Шиорры - "отчаянная попытка спасти дело в последний момент". Адвокаты подчеркнули, что это лишь задержит судебное разбирательство, а само дело - "откровенно слабое".

Ранее стало известно, что адвокаты Вайнштейна попросили апелляционный суд перенести судебное дело из Нью-Йорка в связи с травлей и "похожей на цирк атмосферой".

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.