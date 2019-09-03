В американской школе запретили книги о Гарри Поттере по совету экзорциста

Частная католическая школа в Нэшвилле (США) удалила из своей библиотеки все книги о Гарри Поттере, заявив, что в них содержатся "настоящие проклятия и заклинания, которые при чтении могут вызвать злых духов".

Издание Guardian сообщает, что пастор католической школы Святого Эдуарда, в которой дети учатся с дошкольного возраста и до 8-го класса, отправил родителям по электронной почте информацию о произведениях Джоан Роулинг. Он сообщил, что пообщался с несколькими экзорцистами, которые порекомендовали убрать книги из библиотеки.

"Эти книги показывают магию как доброй, так и злой, что на самом деле является хитрым обманом, - пишет преподобный Дэн Рихил. - Проклятия и заклинания, используемые в книгах, являются настоящими; при чтении человек рискует вызвать злых духов".

Проклятия и заклинания, встревожившие пастора, включают "авада кедавра" - проклятие убийства; "круцио" - проклятие пыток; и "империо", позволяющее волшебникам контролировать действия других.

Ребекка Хаммел, заведующая школами католической епархии Нэшвилла, заявила, что Рихил отправил электронное письмо после запроса от одного из родителей. Она добавила, что "он вполне может действовать таким образом", потому что "каждый пастор имеет канонические полномочия принимать такие решения для своей приходской школы".

Хаммел добавила, что, если родители сочтут истории Джоан Роулинг подходящими для своих детей, им стоит объяснять их содержание "через призму католической веры".

Книги о Гарри Поттере осуждались христианами с тех пор, как в 1997 году был выпущен первый том серии - "Гарри Поттер и Философский камень". В 1999 году это была самая спорная книга в США, и сама серия возглавляла рейтинг наиболее часто оспариваемых книг Американской библиотечной ассоциации.

Критики утверждали, что книги "прославляют магию и оккультизм, сбивают с толку детей и побуждают их подражать заклинаниям и проклятиям, о которых они читают". Так, в 2001 году пастор Церкви Сообщества Христа в Аламогордо, штат Нью-Мексико, сжег книги Роулинг, а местная библиотека ответила специальной демонстрацией, в которой говорилось, что "Гарри жив и здоров в нашей библиотеке".

Будучи еще кардиналом в 2003 году, Папа Римский Бенедикт XVI описал книги Роулинг как "скрытые соблазны, которые действуют незаметно и этим глубоко искажают христианство в душе ребенка".

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