Главных актеров "Гарри Поттера" заподозрили в романе: всему виной их милые совместные фото

Британских актеров Тома Фелтона и Эмму Уотсон, сыгравших Драко Малфоя и Гермиону Гренджер в фильме о Гарри Поттере, заподозрили в романе. И всему виной новый совместный снимок знаменитостей в Instagram.

На фото, которое разлетелось по соцсетям, 31-летний Том Фелтон и 29-летняя Эмма Уотсон проводят время вместе. Похоже, играют на гитаре. Однако пижама актрисы и мокрые волосы ее приятеля не дают их фолловерам покоя.

Вопреки разговорам, Фелтон и Уотсон - хорошие друзья. Но свежий снимок в соцсети породила слухи о тайном романе. Поводом стала домашняя обстановка, пижама и мокрые волосы актера. Из всего этого фолловеры знаменитостей сделали вывод, что пара проводит вместе свободное время.

"Быстро учится", – отметил под фотографией Фелтон.

Подписчики знаменитостей тут же заговорили об отношениях актеров, но истинные поклонники знают, что Фелтон и Уотсон поддерживают отношения все эти годы.

Забавно, некоторые фолловеры актеров даже придумали название сцене в кадре - "Драмиона", что стало сочетанием имен Драко и Гермионы.

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