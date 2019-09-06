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Чарли Шин угодил в скандал с алиментами: бывшая жена требует от него огромную сумму

Актер задолжал почти полмиллиона долларов алиментов

пятница, 6 сентября 2019, 12:23
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Актриса Дениз Ричардс утверждает, что бывший муж Чарли Шин должен ей почти полмиллиона долларов алиментов. И хотя звезда сериала "Два с половиной человека" обвинения отрицает, судебные документы говорят иначе.

По данным E!News, Дениз Ричардс обвинила Шина в растрате более 24 миллионов долларов, полученных от продажи его доли в проекте "Два с половиной человека". Вместо выплаты алиментов на содержание двоих дочерей, актер, якобы, оплатил личные долги и поддерживал "экстравагантный образ жизни".

"В течение периода времени, прошедшего с момента нашего последнего соглашения в 2016 году, он не смог выплатить 450 000 долларов в качестве алиментов, но перевел тысячи долларов в наличные для собственного использования", - говорится в заявлении Ричардс.

Чарли Шин назвал обвинения выдумкой и обвинил бывшую жену в малодушии.

"Она ведет себя как трус, но правда восторжествует", - сказал он.

Еще в августе 2018 года Чарли Шин обратился в суд с просьбой изменить выплаты алиментов как для Дениз, так и для Брук Мюллер, в браке с которой у актера родилось двое сыновей. Шин утверждал, что его доход "значительно изменился" с течением времени, что затрудняет выплату алиментов.

"Мне не удалось найти стабильную работу, и меня занесли в черный список во многих сферах индустрии развлечений, - заявил он. - Все это привело к значительному сокращению моих доходов".

Чарли пожаловался, что у него больше нет достаточного дохода, чтобы выплачивать ранее обусловленные суммы. В то же время он желает и может обеспечить своих детей, но "не на том уровне", который требуют его бывшие жены.

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