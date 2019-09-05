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Отца Бритни Спирс обвиняют в избиении ее сына: подробности скандала

Полиция запретила Джеймсу Спирсу приближаться к внукам

четверг, 5 сентября 2019, 13:58
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3 сентября в СМИ появилась информация, что бывший муж Бритни Спирс и отец двоих ее сыновей Кевин Федерлайн подал уголовный иск на отца певицы. Причиной стало то, что Джеймс Спирс якобы ударил 13-летнего Шона Престона Федерлайна. Похоже, что история не является выдумкой: E!News пишет, что Бритни полностью поддержала бывшего мужа.

"Бритни очень разочарована в отце. Она никогда не хотела, чтобы Джеймс так относился к ее сыновьям или вмешивался в воспитательный процесс", - рассказал изданию источник, приближенный к семье.

Более того, источник сообщает, что именно Бритни рассказала Кевину Федерлайну о предполагаемом инциденте.

"Бритни пришлось объяснить Кевину, что произошло, и он решил, что у них нет другого выбора, кроме как обратиться в полицию, - объясняет инсайдер. - Кевин хочет защитить своих мальчиков".

После подачи иска судья запретил Джеймсу Сприрсу связываться с Шоном Престоном или его братом Джейденом. Также ему не разрешается действовать как уполномоченный наблюдатель, когда мальчики находятся под опекой Бритни. Тем не менее, это может создать проблемы для нынешней системы опеки над детьми, поскольку Джеймс Спирс выступает в роли опекуна Бритни, страдающей от психического расстройства.

"Бритни крайне обеспокоена и параноидально относится к потере опеки над детьми. Она чувствует, что Джеймс поставил ее под угрозу", - делится источник.

В настоящее время 13-летние Шон и Джейден находятся с отцом Кевином Федерлайном 70% времени, а Бритни опекает их оставшиеся 30% времени. До августа 2018 года они с бывшим мужем делили опеку поровну.

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