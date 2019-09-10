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Dior удалил ролик с Джонни Деппом из-за скандала: актер защитил рекламу

Новую рекламную кампанию Dior обвинили в культурной апроприации и неуважении к американским индейцам

вторник, 10 сентября 2019, 15:23
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На прошлой неделе Dior представил новую рекламу парфюма "Sauvage" с Джонни Деппом в главной роли. В ролике под названием "Мы - земля" Джонни играл на гитаре в пустыне, в то время как его коллега - актер из племени сиу, живущего в резервации "Роузбад", исполнял танец в традиционном для индейцев головном уборе и наряде.

В конечном итоге критики и пользователи социальных сетей разнесли работу режиссера Жана-Батиста Мондино в пух и прах, а Dior обвинили в пренебрежительном отношении к коренным народам Америки, культурной апроприации и клишированном изображении американских индейцев. В результате Dior удалил рекламу, но Депп решил объяснить свою точку зрения.

Очевидно, что тизер - это очень концентрированная версия рекламного фильма. Сам же фильм [критики] никогда не видели, - сказал он изданию The Hollywood Reporter. - В нем не было и не могло быть никаких бесчестных намерений. Фильм был снят с большим уважением к коренным народам не только Северной Америки, но и всего мира"

Джонни Депп выразил сожаления, что кому-то реклама показалась оскорбительной.

"Жаль, что люди сразу же бросились в атаку и сделали такие выводы, - сказал актер. - В любом случае, это их выводы".

С июня 2015 года Джонни Депп является лицом компании "Christian Dior Fragrances". Он сказал, что окончательного решения относительно рекламы еще не было, но творческий коллектив планирует встретиться с обиженными критиками и надеется прийти к позитивному решению.

"Я могу заверить вас, что фильм был снят с большим уважением и любовью к коренным американским народам, чтобы пролить на них свет. Они не получали достаточно помощи от правительства Соединенных Штатов, - рассказал Депп. - Идея так же чиста, как и прежде, поэтому мы придем к соглашению, чтобы все были счастливы".

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