Премьер-министру Канады пришлось извиниться за фото 18-летней давности: он сделал это прямом эфире

Представители оппозиционных партий канадского парламента обвинили премьер-министра Джастина Трюдо в расизме. Основанием для этого стал снимок 18-летней давности, опубликованный журналом Time.

Снимок, облетевший СМИ, был запечатлен в 2001 году на костюмированной вечеринке частной школы Ванкувера. На нем еще зо-летний Трюдо позирует в образе Аладдина с белым тюрбаном и черным гримом на лице. Тогда еще преподаватель и будущий премьер-министр вряд ли подозревал, что спустя 18 лет из-за этого костюма ему придется извиняться в прямом эфире местного телевидения.

Опубликованное фото не осталось без внимания оппозиционных партий. Трюдо тут же обвинили в расизме. Но и сам премьер-министр, очевидно, решил закрыть этот вопрос максимально деликатно и быстро. Он принес свои извинения на ТВ.

Как отметил Трюдо, 18 лет назад он не мог предположить, что его наряд может оскорбить кого-либо: "Я глубоко сожалею об этом, я должен был тогда хорошо подумать", - подчеркнул 47-летний премьер.

Ранее украинская телеведущая Ольга Фреймут ответила на критику из-за появления на пророссийском канале.

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