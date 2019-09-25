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Тенор Пласидо Доминго покидает ведущую оперу США из-за секс-скандала

В одном из самых престижных театров мира певец выступал более 50 лет

среда, 25 сентября 2019, 12:08
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Испанский оперный певец Пласидо Доминго, обвиненный ранее в сексуальных домогательствах, покидает нью-йоркскую Метрополитен-оперу. В одном из самых престижных театров мира тенор выступал более 50 лет.

Как пишет DW, об этом 78-летний Доминго заявил 24 сентября, хотя сам по-прежнему отвергает предъявленные ему обвинения. Уход артиста с Метрополитен-оперы подтвердили и представители театра.

Примечательно, что на среду, 25 сентября, в стенах театра запланирована премьера оперы "Макбет", основанной на трагедии Уильяма Шекспира. Пласидо Доминго должен был исполнить в ней ведущую партию, однако его выход на сцену не состоится: "Мое участие в постановке отвлечет внимание от усердного труда моих коллег - как на сцене, так и за кулисами", - отметил тенор в ходе генеральной репетиции.

За годы карьеры певец исполнил более 100 ведущих оперных партий, открывал сезон в Метрополитен-опере не менее 20 раз, а целом выступал на сцене ведущего театра США 51 год. Недавно Доминго обвинили в сексуальных преступлениях, якобы совершенных еще в конце 80-х. О них заговорили сразу девять артистов, которые пересекались ранее с именитым коллегой.

Как отметили обвинители Доминго, в ряде инцидентов сексуального характера после попытки дать отпор тенору их карьеры якобы были разрушены. Сам артист стал оспаривать эти заявления в свой адрес и выразил обеспокоенность тем, что "людей осуждают без соответствующих процедур".

  • Модель Джош Клосс обвинил певицу Кэти Перри в сексуальном насилии. 34-летний мужчина рассказал, что певица стащила с него штаны и нижнее белье, чтобы показать толпе людей его гениталии.

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