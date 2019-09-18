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Со мной такое впервые: Брежнева пожаловалась на проблемы с концертом в России

Выступление певицы переносили дважды

среда, 18 сентября 2019, 11:16
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Экс-участница группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, которая заявила, что никогда не была украинской певицей, рассказала о проблемах в России.

На странице артистки в Instagram появился пост, в котором она пишет, что ее концерт в Нижнем Новгороде (РФ), который был запланирован еще на апрель, переносили два раза. "Со мной такое впервые", - отмечает певица.

"Весной у нас был тур. Проехались с концертами. Мы счастливы, люди счастливы! Большая часть городов позади, следующий концерт - 2-го апреля в Нижнем Новгороде. Но накануне происходят какие-то проблемы с залом и его закрывают. Наш концерт вынужденно переносят... нашли дату. Я извиняюсь перед теми, кто купил билеты и собирался приходить 2-го. Информирую о том, что концерт состоится 10-го апреля. И в этот день, мы в полной готовности выезжать, а проблемы не разрешились.. снова перенос", - жалуется Брежнева.

"Свободной ближайшей даты найти не смогли, организаторы предложили перенести на осень.. перенесли на 18 сентября. Два переноса у нас не было никогда", - призналась певица.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

Отметим, что это не первый случай, когда у Веры Брежневой возникают проблемы в РФ. В прошлом год российский телеканал НТВ отказался транслировать выступление певицы. Руководство канала внесло исполнительницу в "черный список". Известно, что у телеканала и раньше были напряженные отношения с артисткой.

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