Защитники животных обвинили Джастина Бибера в покупке экзотических котят за 35 тысяч долларов

Международная зоозащитная организация PETA осудила Джастина Бибера за покупку двух экзотических котят породы Саванна на общую сумму 35 тысяч долларов. В комментарии изданию People вице-президент PETA Лиза Лэнг объяснила, почему повышение спроса на дорогих гибридных кошек считается нежелательным.

"Джастин Бибер мог вдохновить своих поклонников по всему миру: спасти жизнь, забрав кошку из местного приюта, вместо того, чтобы подпитывать опасный спрос на гибридных кошек и способствовать кризису перенаселения животных. Но когда речь идет о помощи животным, его позиция звучит так: Мне все равно", - говорит Лэнг.

Вскоре после критики PETA 25-летний Бибер опубликовал скриншот Instagram-аккаунта своих экзотических питомцев, которых он назвал Суши и Тунцом. Он попросил своих поклонников подписаться на их страницу и пообещал миллионному подписчику бесплатный подарок от своей модной линии Drew House.

"Суши и Тунец - мои дети", - написал певец.

В преддверии свадьбы с Хейли Болдуин Бибер купил котят, являющихся гибридом домашней кошки и африканского сервала. Теперь у них есть собственный аккаунт в Instagram, который насчитывает более 176 000 подписчиков.

Крупные и активные саванны считаются "леопардами в гостиной", из-за чего их содержание и ввоз ограничены или запрещены в 13 штатах США, включая Нью-Йорк, Гавайи и Техас. Заводчики описывают их как диких кошек с "интеллектом, который конкурирует с самой умной собакой". Также они заманивают покупателей, обещая им часть дикой природы, с которой можно сосуществовать у себя дома.

Австралийское федеральное правительство запретило ввоз в Австралию кошек породы Саванна, поскольку крупные породы могут потенциально угрожать местной фауне. Согласно правительственному отчету, гибридные породы могут также улучшить охотничьи навыки и привести к увеличению размеров диких кошек, сделав их более опасными для других животных.

Зоозащитные организации, в свою очередь, выступают против разведения и популяризации гибридных пород, подчеркивая, что в приютах ежегодно усыпляют десятки тысяч животных, которые не смогли найти хозяев.

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