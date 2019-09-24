Сеть покорили фото танцующего кота из Японии: его позы неповторимы

Социальные сети штурмует новый герой - трехлетний кот Чако из Японии. Чем он отличается от других пушистых инстаграм-моделей? На фотографиях Чако запечатлен в вычурных позах, которые делают его похожим на изящную балерину, крутого брейкдансера или просто завсегдатая отвязных вечеринок.

Чако не грозит забвение: за его жизнью в Instagram следят более 23 тысяч подписчиков!

Аккаунт Wakaponsan танцующий мальчик Чако делит с сестрой Сузукой. В нем представлено почти 1,5 тысяч фотографий и коротких видео красивых и игривых котов.

Чако нашли в кошачьем кафе "Animal Aid" в городке Агео. В этом благотворительном заведении живут подобранные на улице кошки, которых некуда пристроить. В Instagram владелец Чако рассказал, что заметил его, жертвуя кафе кошачью еду. Без лишних раздумий он забрал кота, и теперь регулярно радует подписчиков его головокружительными пируэтами.

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В соцсетях набирает популярность новый флешмоб - люди меряются размерами своих ирландских волкодавов. И это жуть, насколько огромными могут быть собаки этой породы.

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