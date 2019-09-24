RU  UA

Лайм

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Сеть покорили фото танцующего кота из Японии: его позы неповторимы

Гибкость, ловкость и изящество как они есть!

вторник, 24 сентября 2019, 20:18
читати статтю українською

Социальные сети штурмует новый герой - трехлетний кот Чако из Японии. Чем он отличается от других пушистых инстаграм-моделей? На фотографиях Чако запечатлен в вычурных позах, которые делают его похожим на изящную балерину, крутого брейкдансера или просто завсегдатая отвязных вечеринок.

Чако не грозит забвение: за его жизнью в Instagram следят более 23 тысяч подписчиков!

Аккаунт Wakaponsan танцующий мальчик Чако делит с сестрой Сузукой. В нем представлено почти 1,5 тысяч фотографий и коротких видео красивых и игривых котов.

Чако нашли в кошачьем кафе "Animal Aid" в городке Агео. В этом благотворительном заведении живут подобранные на улице кошки, которых некуда пристроить. В Instagram владелец Чако рассказал, что заметил его, жертвуя кафе кошачью еду. Без лишних раздумий он забрал кота, и теперь регулярно радует подписчиков его головокружительными пируэтами.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Как вы смеете! Школьница Грета Тунберг выступила на саммите ООН с эмоциональной речью о климате

Сегодня юную активистку Грету Тунберг цитируют едва ли не все мировые СМИ

Американка бросила работу, чтобы найти любимую собаку: ее решение помогло псу выжить

Сеть растрогала история женщины, которая ушла с работы, чтобы найти пропавшую собаку

Найден худший способ узнать пол ребенка: для этого паре в США потребовался бегемот

Женщина устроила сюрприз мужу в зоопарке, однако пользователи сети назвали ее поступок глупым

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: