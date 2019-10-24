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Катя Осадчая показала образ на Хэллоуин: фанаты не сразу узнали телеведущую

Знаменитость перевоплотилась в героиню фильма "Семейка Адамсов"

четверг, 24 октября 2019, 13:49
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Украинская телеведущая Катя Осадчая показала, как готовится к самому страшному празднику года - Хэллоуину. Знаменитость перевоплотилась в героиню фильма "Семейка Адамсов" - Мартишу (Morticia Addams), а фото выложила в своем Instagram.

На снимке ведущая "Светской жизни" позирует в черном кружевном платье и в парике. Мистический образ дополнен ярким макияжем и лодочками в тон наряду.

"Вы уже готовы к Хэллоуину? Мы вчера репетировали на премьере. А кем вы будете в этом году?", - поинтересовалась Катя у поклонников.

Фанаты написали что не сразу узнали на фото телеведущую, но образ им понравился.

"Не узнала даже, очень эффектно", "А вам идет", "Вам очень идет образ! Очень стильно выглядите с черным цветом волос", "Ой, вы такая необычная, неожидаемая в таком цвете. Но вам идет. Настоящая девушка - вамп", "Сразу и не узнать", "Катя - это ваш образ", "Я вас и не узнала, красотка", - восхищаются фаны под постом.

  • Еще не определились с костюмом на Хэллоуин? Мы собрали для вас несколько креативных идей, опираясь на свежие хорроры из мира кино.
  • 25-летняя мать Карли Томас оказалась под шквалом критики и даже угроз в соцсетях после того, как показала жуткие фото грима и костюмов своих детей к Хэллоуину.
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