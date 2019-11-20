Киевская пельменная пошла по стопам "перепічки" - в сети обсуждают провокационную рекламу бренда

Похоже, киевская пельменная на Бессарабке пошла по стопам популярной в столице "перепічки". В Instagram-аккаунте бренда появилась новая провокационная реклама, вокруг которой вот уже второй день не утихают споры.

Судя по контенту на странице, СММ-щики бренда еще те креативщики. Однако на этот раз рекламный пост с фразой "только не на лицо" восприняли несколько неоднозначно.

На опубликованном фото запечатлена девушка с обнаженными плечами, на ее лице (хочется надеяться) - майонез или сметана. В руке - вилка с пельменем. "Только не на лицо" Слова, о которых можно забыть, наслаждаясь фирменным П.пельмешком на Бессарабке", - отмечается в комментарии.

Безусловно, подобные заигрывания с сексуальной тематикой не запрещены и порой даже забавны. Однако в данной ситуации многие фолловеры аккаунта усмотрели явный сексизм и выразили свое возмущение: "Вы ох**ли там?", "Ребята, это перебор. Ну правда", "Дно пробито", "Как минимум, это унизительно и неуважительно по отношению к женщинам", "Спасибо за сексистскую рекламу", - ответили авторам.

Примечательно, что вскоре в аккаунте появился еще один рекламный пост, явно принадлежащий авторам предыдущего. И судя по всему, вскоре подписчиков страницы ожидает целая серия.

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