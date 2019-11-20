RU  UA

Лайм

Киевская пельменная пошла по стопам "перепічки" - в сети обсуждают провокационную рекламу бренда

Киевляне обещают не ходить в заведение

среда, 20 ноября 2019, 19:38
читати статтю українською

Похоже, киевская пельменная на Бессарабке пошла по стопам популярной в столице "перепічки". В Instagram-аккаунте бренда появилась новая провокационная реклама, вокруг которой вот уже второй день не утихают споры.

Судя по контенту на странице, СММ-щики бренда еще те креативщики. Однако на этот раз рекламный пост с фразой "только не на лицо" восприняли несколько неоднозначно.

На опубликованном фото запечатлена девушка с обнаженными плечами, на ее лице (хочется надеяться) - майонез или сметана. В руке - вилка с пельменем. "Только не на лицо" Слова, о которых можно забыть, наслаждаясь фирменным П.пельмешком на Бессарабке", - отмечается в комментарии.

Безусловно, подобные заигрывания с сексуальной тематикой не запрещены и порой даже забавны. Однако в данной ситуации многие фолловеры аккаунта усмотрели явный сексизм и выразили свое возмущение: "Вы ох**ли там?", "Ребята, это перебор. Ну правда", "Дно пробито", "Как минимум, это унизительно и неуважительно по отношению к женщинам", "Спасибо за сексистскую рекламу", - ответили авторам.

Примечательно, что вскоре в аккаунте появился еще один рекламный пост, явно принадлежащий авторам предыдущего. И судя по всему, вскоре подписчиков страницы ожидает целая серия.

  • Читайте также на The Lime, как бывший сотрудник McDonaldʼs вдруг решился на признание и стал новым героем соцсетей. Тысячи пользователей шлют парню слова и мемы благодарности.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Шпион КГБ годами работал на королевскую семью: его историю показали в сериале "Корона"

В 3 сезоне сериала Корона появился сэр Энтони Блант - шпион КГБ, которого покрывала королевская семья

Сын королевы Елизаветы II дал скандальное интервью о дружбе с осужденным секс-преступником

Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю попал в секс-скандал из-за дружбы с Джеффри Эпштейном. Принц Эндрю дал интервью о сексе с несовершеннолетней

Скандал с "Мисс Украина Вселенная" в посольстве США закончился хеппи-эндом

Ранее украинской модели Анастасии Субботе отказали в выдаче визы в США

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Lera Lynn

мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: