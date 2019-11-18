Бывший сотрудник McDonaldʼs вдруг решился на признание и стал новым героем соцсетей

Канадский блогер Коди Бондарчук за минувшие выходные стал настоящим героем соцсетей. О парне пишут СМИ и его коллеги по цеху, тысячи пользователей шлют ему мемы благодарности. А все дело в том, что парень вдруг признался в Twitter, что ранее работал в McDonaldʼs и всегда тайно добавлял клиентам 11-й наггетс.

С 16 ноября твит Бондарчука собрал более 800 тысяч лайков. В комментариях пользователи повально благодарят парня и называя его героем. Всего под постом собралось более 14 тыс. комментариев. Бондарчук, судя по всему, и сам не ожидал, что его пост вызовет такой ажиотаж и вскоре в шутку сменил свой статус на "Робин Гуд мира наггетсов".

В комментариях к посту один из фолловеров Бондарчука поинтересовался, как много наггетсов тот подарил гостям заведения за годы работы в нем. Парень признался, что не знает точного количества, но однажды посчитал, что задолжал McDonaldʼs около $1600.

На вопрос, приходилось ли парню слышать благодарность за дополнительный кусочек курицы, он рассказал, что работал в основном на стойке "МакАвто" ("МакДрайв"), поэтому клиенты могли заметить бонус лишь со временем: "Но я хочу надеяться, что когда они замечали дополнительный наггетс, то немного улыбались".

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Пользователи соцсетей активно обсуждают героические поступки парня из США, который не просто так надел костюм Бэтмена. В образе супергероя комиксов DC он спасает бездомных животных, умиляя сеть забавными фото.

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