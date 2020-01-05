Звезда 80-х Dr. Alban угодил под запрет в Украине из-за Крыма, но Зеленский и "Квартал" все "порешали"

Шведский хитмейкер и звезда 80-х Dr. Alban (Доктор Албан) поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского, который помог ему в декабре прошлого года попасть в Киев и выступить в новогодней программе студии "Квартал 95". Все бы ничего, вот только ранее, как отметил 62-летний артист, ему запретили въезд в Украину из-за гастролей в оккупированном Россией Крыму.

На личной странице исполнителя появился в пост, в котором есть короткое видео его встречи с Зеленским, а также несколько совместных фотографий. Dr. Alban жмет руку президенту, благодарит за помощь и признается в любви Украине.

"Я был под запретом в Украине из-за выступления на спорной территории полуострова Крым. С помощью президента я смог попасть в страну", - написал Dr. Alban, упомянув также о прогулке с гарантом по улицам столицы.

Примечательно, что в конце декабря стало известно об участии Dr. Alban в программе новогоднего концерта студии "Квартал 95", для которого, собственно, артист и был приглашен в Украину. Певец принял участие в одном из номеров шоу, а также исполнил свой топ-хит It’s My Life.

Ранее украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев пристыдил Владимира Зеленского и студию "Квартал 95" за сериал "Сваты" и возвращение актеру Федору Добронравову права на въезд в Украину. Создатель картины "Киборги" предложил гаранту посетить оккупированный Россией Крым.

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