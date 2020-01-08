RU  UA

Лайм

Модель продала свои голые фото за $700 000 - дома ее стыдятся, а в сети массово благодарят

От девушки отреклись родные и отвернулся парень, но защитники животных будут бесконечно ей благодарны

среда, 8 января 2020, 18:40
читати статтю українською

20-летняя Instagram-блогер и вебкам-модель Кайлен Ворд снялась обнаженной и решила продавать свои фото всем желающим взглянуть на ее тело по $10 за штуку. Так ей удалось заработать $700 тыс (16,7 млн гривен) и стать героиней соцсетей.

Администрация Instagram заблокировала ее аккаунт, с ней не общаются родные и парень, который казался ей симпатичным. Но девушка не расстроилась, ведь эту внушительную сумму она передала на борьбу с пожарами в Австралии и на помощь пострадавшим животным. За это ее благодарят сотни тысяч пользователей сети.

"Я высылаю обнаженные фото каждому, кто пожертвует хотя бы $10 на пожары в Австралии. Каждые $10, которые вы жертвуете - это одна обнаженная фотография. И вы должны прислать мне подтверждение вашего пожертвования", - написала модель в Twitter.

Довольно скоро твитт девушки собрал в соцсети более 80 тыс. репостов и свыше 200 тыс. лайков. Уже на следующий день модель рассказала о последствиях своей акции:

"Мой аккаунт в Instagram деактивировали, моя семья отреклась от меня, и парень, который мне нравится, не вряд ли станет общаться со мной, все из-за этого твита. Но к черту все это. Спасем коал", - написала она, собрав на этот раз более 500 тысяч лайков и тысячи комментариев с благодарностями.

  • Напомним, в Австралии продолжают бушевать крупнейшие в истории страны пожары, вследствие которых треть населения находится в зоне риска. Сообщается, что вследствие бедствия, пострадали миллионы животных.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Певец Dr. Alban исправил пост о том, как Зеленский помог ему отменить запрет на въезд в Украину

62-летний певец и звезда 80-х удалил информацию о вмешательстве президента Украины

Звезда 80-х Dr. Alban угодил под запрет в Украине из-за Крыма, но Зеленский и "Квартал" все "порешали"

62-летний певец встретился в Киеве с Владимиром Зеленским и поблагодарил его за вмешательство

Актрису "Капитана Америки" подозревают в жестоком убийстве матери

Актриса Молли Фицджеральд, сыгравшая маленькую роль в фильме Капитан Америка 2011 года, арестована в связи с убийством матери

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10

Олег Драч

Пора покончить с образом страждущего украинца - актер фильма "Цена правды" об украинском кино

Sinoptik

Истории рок-звезд звучат круто, но реалии другие - группа Sinoptik о турах, алкоголе и новом составе

Виктория Булитко

Нам не дадут первое место - Виктория Булитко о финале "Танців з зірками"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: