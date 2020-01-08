Модель продала свои голые фото за $700 000 - дома ее стыдятся, а в сети массово благодарят

20-летняя Instagram-блогер и вебкам-модель Кайлен Ворд снялась обнаженной и решила продавать свои фото всем желающим взглянуть на ее тело по $10 за штуку. Так ей удалось заработать $700 тыс (16,7 млн гривен) и стать героиней соцсетей.

Администрация Instagram заблокировала ее аккаунт, с ней не общаются родные и парень, который казался ей симпатичным. Но девушка не расстроилась, ведь эту внушительную сумму она передала на борьбу с пожарами в Австралии и на помощь пострадавшим животным. За это ее благодарят сотни тысяч пользователей сети.

"Я высылаю обнаженные фото каждому, кто пожертвует хотя бы $10 на пожары в Австралии. Каждые $10, которые вы жертвуете - это одна обнаженная фотография. И вы должны прислать мне подтверждение вашего пожертвования", - написала модель в Twitter.

Довольно скоро твитт девушки собрал в соцсети более 80 тыс. репостов и свыше 200 тыс. лайков. Уже на следующий день модель рассказала о последствиях своей акции:

"Мой аккаунт в Instagram деактивировали, моя семья отреклась от меня, и парень, который мне нравится, не вряд ли станет общаться со мной, все из-за этого твита. Но к черту все это. Спасем коал", - написала она, собрав на этот раз более 500 тысяч лайков и тысячи комментариев с благодарностями.

Напомним, в Австралии продолжают бушевать крупнейшие в истории страны пожары, вследствие которых треть населения находится в зоне риска. Сообщается, что вследствие бедствия, пострадали миллионы животных.

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