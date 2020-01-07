Сотни километров ада: живущая в Австралии украинка описала реальную ситуацию

В Австралии продолжают бушевать крупнейшие в истории страны пожары, вследствие которых треть населения находится в зоне риска.

Об этом сообщает ресурс TK Media, ссылаясь на рассказ украинки Марии Кириченко, которая несколько лет уже живет в Сиднее.

В стране огонь охватил 6 миллионов гектаров леса и заповедных зон - это в 7 раз больше территории, которая сгорела в лесах Амазонки, и в 3 раза больше масштабов калифорнийских пожаров.

"Без преуменьшения, мы наблюдаем ад на земле. Ситуация совершенно катастрофическая. В декабре качество воздуха в Сиднее превышало критические показатели в 20 раз, его приравнивали к количеству выкуренных сигарет за день - от 4-х до 37-ми в зависимости от района. Сложно представить, что происходит в эпицентрах событий и с крошечными легкими животных. Мы-то хоть привыкшие к городской пыли и выхлопным газам, а для них это фатально", - отметила Мария.

Она также рассказала про жертв катаклизмов.

"Сгорело заживо или задохнулось от дыма полмиллиарда животных - млекопитающих, птиц, рептилий. Истреблена треть популяции коал - они медленно передвигаются и питаются исключительно эвкалиптом, в котором много масла, что делает его легковоспламеняющимся", - добавила украинка.

Девушка подчеркнула, что пламя высотой 50-70 метров потушить невозможно.

"Вода испаряется до того как до него долетит. Его можно только пытаться контролировать. А еще погодные условия - жара, засуха и ветер, который разносит угольки на расстояние до 20 км. При сильном ветре огонь может передвигаться со скоростью 120 км/час. От такого даже на машине не уедешь. Фронт пожаров растягивается на сотни километров и ограниченные человеческие ресурсы тоже не способствуют улучшению ситуации", - сказала Мария Кириченко.

Как сообщал "Апостроф", инстаграм-модель Кейлен Уорд заявила, что собрала около 500 тысяч долларов США для помощи в борьбе с масштабными лесными пожарами в Австралии.