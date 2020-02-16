Финал отбора на Евровидение-2020 обрастает скандалами. А ведь так хорошо все начиналось

После прошлогоднего скандала в финале Нацотбора на Евровидение певица Maruv зареклась возвращаться к попыткам попасть на песенный конкурс. В свою очередь, организаторы отборочного навели порядок в условиях, предлагаемых его участникам, и заранее огласили все требования к артистам. Казалось, страну ждет самый спокойный отбор на песенный конкурс за последние несколько лет. Но ведь в Украине и свадьба - не свадьба, если на ней не было драки. Что уж говорить о событии, за которым следят миллионы.

И если первый полуфинал действительно прошел без сучка и задоринки (иными словами скучно донельзя), то второй 15 февраля наконец-то оправдал все ожидания зрителей и прессы. До уровня прошлогодних перлов Андрея Данилко, конечно, не дотянули, но к предстоящему финалу кое-кто уже активно точит копья, предназначенные на этот раз для двоих - Тины Кароль и финалиста Владимира Ткаченко Дэвида Аксельрода. Певицу обвиняют в подсуживании своим подопечным, а певца - в масштабной афере. Далее подробнее и по очереди.

Что не так с оценками Тины Кароль

Певица Тина Кароль, которая в этом году впервые судит участников Нацотбора, допустила большую оплошность, за что тут же поплатилась в эфире. Но продолжение явно последует. Артистку обвинили в подсуживании своим подопечным с проекта "Голос країни". Если коротко, их во втором полуфинале было трое (Элина Иващенко, KHAYAT и Дэвид Аксельрод), двое из них сейчас финалисты - КHAYAT и Дэвид Аксельрод. И если первый нареканий не вызывает, то насчет второго можно поспорить.

На одном из отборочных Данилко упомянул - в лужу нужно уметь садиться красиво. В случае с оценками Тины Кароль получилось даже эпично. Ведь еще в самом начале эфира ведущий Сергей Притула поинтересовался, как певица намерена судить своих бывших подопечных. На это Кароль ответила, что никакой предвзятости в ее оценках зритель не увидит, но по факту получилось с точностью до наоборот.

MOONZOO feat. F.M.F. Sure и TVORCHI, получившие от Данилко и Виталия Дроздова максимальные оценки (7 и 8 баллов), схлопотали от поп-дивы "двояки" (2 и 5 баллов). В случае с ее подопечными получилось иначе. К примеру, песню Элины Иващенко Данилко и Дроздов оценили в 3 и 4 балла, Тина Кароль - в 7 баллов. 6 и 8, соответственно, получили Дэвид Аксельрод и KHAYAT.

"Нет, это не подсуживание своим. Я отвечаю за то, насколько стабильно, насколько вокально, насколько звучало. И что сделать, если те люди, которые были когда-то в моих руках, сегодня выступили лучше всех? Стабильнее других. Я не говорю, что песни лучшие. Говорю о том, как они сегодня выступили", Тина Кароль

Сама певица с определением "подсуживание" не согласилась. Говорит, оценивала выступление в целом. При этом, если вернуться к комментариям каждого из номеров, замечаний к выступлению Элины Иващенко у певицы нашлось в разы больше, чем к номеру группы TVORCHI.

Как ни странно, не увидел в оценках подсуживания и Дэвид Аксельрод, для которого, кстати, это уже не первый финал отборочного (смотрите Нацотбор-2006). Что правда, уже за кулисами комментарий артиста по этому поводу прозвучал неубедительно от слова "совсем".

"Послушайте, ну Тина же не научила меня петь. Она - профессиональная певица и артист, она очень скрупулезно относится к работе. Ну и не надо забывать, что она также женщина. Мама. Она, видимо, была готова услышать это, она понимает, о чем я говорю. Ну разве это коррупция и кумовство? - развел руками Ткаченко. - Я не звонил и не просил у нее ничего. Можете проверить мои исходящие звонки".

Задать подобные вопросы самой Тине Кароль сумел лишь Сергей Притула, так как в прямом эфире певице деваться было некуда. Поискав артистку за кулисами, мы узнали, что она уже на полпути домой. Общение с прессой в планы певицы не входило.

Что не так с новым именем Дэвида Аксельрода

Впервые под именем Дэвид Аксельрод певец Владимир Ткаченко, супруг продюсера Алены Мозговой, появился на шоу "Голос країни" в марте прошлого года. Тогда же в ответ на все расспросы вокалист объявил, что взял фамилию деда, который в свое время фактически заменил ему отца но позже пропал без вести. Таким образом он чтит его память. Имя якобы было выбрано без привязки к чему-либо, и уж точно не имеет никакой связи с американским продюсером и композитором Дэвидом Аксельродом.

Позже стало известно, что новое имя певца - не просто сценическое. Ткаченко стал Аксельродом даже в паспорте и прочих документах. За сутки до второго полуфинала бывшая пиар-директор певца Анжелика Буркина решила пролить свет на историю с "уважением к деду", назвав артиста лжецом и аферистом.

Некоторые источники называют Анжелику Буркину бывшим продюсером Ткаченко, но по факту она им не являлась. В публикациях восьмилетней давности женщина упоминается как пиар-директор. К примеру, в 2012 году пресса бурно обсуждала судебный иск Буркиной против певца и Алены Мозговой. Через суд бывшая коллега артиста пыталась отстоять авторские права на клип "Тебя выбираю".

Так или иначе, сотрудничество Ткаченко и Буркиной является фактом. И за годы совместной работы, как утверждает она на личной странице в Facebook, в раскрутку артиста было вложено более $10 тыс., которые в свое время были взяты в долг. Эти деньги Ткаченко якобы должен был вернуть сразу после участия в шоу "Х-фактор".

Участие в популярном проекте принесло певцу какую-никакую узнаваемость и сотрудничество с Аленой Мозговой. Вскоре после этого, как утверждает Буркина, их отношения с ним пошли под откос - последовали судебные разбирательства из-за авторских прав, а еще позже артист вдруг решил сменить имя и даже номера телефонов, при этом долги остались неуплаченными.

Естественно, за кулисами Нацотбора стали шептаться. После завершения полуфинала, поинтересоваться мнением на этот счет мы решили у самого Дэвида Аксельрода. "Я не хочу это комментировать, это очередной человек, который хочет хайпонуть", - отрезал Ткаченко.

На вопрос, не считает ли певец, что позиция "не хочу комментировать" лишь усугубит ситуацию, Аксельрод ответил следующее: "Много чего пишут, и это очень смешно, если все это воспринимать всерьез. Это место с большим скоплением людей, с множественными взглядами на те или другие вещи. Ляпнуть можно все, что угодно, а правда ли это? Кто это знает? Никто. Поэтому я не собираюсь это комментировать, просто не хочу тратить на это свою энергию".

В одном артист точно прав - правду, которая скрывается за историей смены его имени, теперь действительно не знает никто. Впрочем, мы ни в коем случае не утверждаем, что правдивыми от и до являются обвинения Анжелики Буркиной. В скором времени опубликовать емкий комментарий по этому поводу обещает и нынешний продюсер певца Алена Мозговая. По словам супруги Аксельрода, сейчас по этому поводу они консультируются с юристом.

Финал Национального отбора на Евровидение-2020 состоится уже в следующую субботу, 22 февраля. Прямую трансляцию традиционно проведут каналы СТБ и UA:Перший. К теме оценок Тины Кароль однозначно вернутся Сергей Притула и пресса, от которой певице уже не сбежать - таков формат заключительного этапа. Затронет ли ведущий историю Ткаченко / Аксельрода, которую, судя по настроению певца, явно попытаются замять, покажет время.

А ведь так хорошо все начиналось…

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