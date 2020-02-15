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Второй полуфинал Нацотбора на Евровидение 2020: трансляция и подробности онлайн

За право представить Украину на конкурсе 2020 года посоревнуются следующие восемь артистов

суббота, 15 февраля 2020, 12:00
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Уже сегодня в Киеве пройдет второй полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020. В нем за место в финале так же посоревнуются восемь артистов - на этот раз группы MOONZOO feat. F.M.F. Sure и FO SHO, исполнители Элина Иващенко, Александр Порядинский, GARNA, KHAYAT, David Axelrod и проект TVORCHI (на этой странице 15 февраля в 19:00 появится окно прямой трансляции).

Онлайн-трансляцию отбора с 19:00 проведут каналы СТБ и UA:Перший, при этом за главными событиями из концертного зала столичного КПИ можно будет проследить на страницах theLime.

Послушать конкурсные песни всех участниках Национального отбора можно здесь, а тем временем предлагаем читателю принять участие в голосовании и указать самого достойного, на ваш взгляд, участника второго полуфинала (если вы пользуетесь функцией блокировки рекламы в браузере, форма голосования может не отображаться).

Напомним, лишь шестеро участников отбора на Евровидение-2020 пройдут в финал (по три из каждого полуфинала), где уже 22 февраля сразятся за билет в Нидерланды, страну-хозяйку конкурса.

  • По итогам первого этапа, в финал уже прошли сольный проект бандуристки Марины Круть (KRUTь), певица Jerry Heil и группа Go-A. При этом проект KRUTь стал абсолютным фаворитом, получив максимальный балл как от зрителей, так и от членов жюри.
  • Читайте также по ссылке короткое интервью с Мариной Круть о первых эмоциях после успешного полуфинала и дальнейших планах на финал Национального отбора.

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