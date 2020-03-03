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Сын Елизаветы II так старался впечатлить модель, что позволил ей согрешить в святая святых королевы

Принц Эндрю снова прославился в прессе, но и на этот раз во дворце не обрадуются

вторник, 3 марта 2020, 12:10
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Британскому принцу Эндрю, второму сыну королевы Елизаветы II, частенько припоминают его дружбу со скандально известным бизнесменом Джеффри Эпштейном, обвинения в совращении несовершеннолетних девушек. Все это годами отбрасывало тень на имидж самой обсуждаемой семьи Великобритании. На этой неделе Эндрю снова прославился в прессе, вот только эта слава вряд ли вызовет восторг в Букингемском дворце.

Поговаривают, после развода с супругой Сарой Фергюсон младший сын королевы некоторое время всячески старался понравиться модели Каприс Буре. Пара успела сходить на пару свиданий, но до серьезных отношений не доходило. Тогда же принц Эндрю якобы решил брать быка за рога. Пригласив модель в Букингемский дворец, он позволил ей то, о чем ранее она могла разве что помечтать.

Принц Чарльз (слева), Елизавета II и принц ЭндрюФото: thesun.co.uk

В руках журналистов The Sun оказались сведения, что в Букингемском дворце Каприс Буре бывала не единожды. Разумеется, никому из членов королевской семьи не запрещено приводить домой приятелей, но обычно такие визиты обсуждаются заранее с персоналом. Этот нюанс принц Эндрю посчитал не столь важным и привел модель в святая святых - в тронный зал королевы, где позволил девушке ненадолго занять место его матери.

Однако, и это не самое интересное, что всплыло в ходе целого расследования таблоида. После визита Каприс Буре во дворце не досчитались раритетной чаши. Как оказалось позже, девушка возжелала прихватить с собой сувенир, а отказать ей в тот момент… сами понимаете.

"Она [Каприс Буре] попросила у Эндрю разрешения взять ее и отправить маме. Она утверждает, что он позволил ей это сделать и ее маме очень понравился презент из дворца", - рассказал журналситам некий источник из близкого окружения принца Эндрю.

Каприс БуреФото: instagram.com/capricebourret

Самое обидное в этой ситуации - ее итог. Ведь принц буквально пустился во все тяжкие, а его поступок так и не принес плодов. Спустя два месяца пара прекратила какое-либо общение, так и не перешагнув черту платонических отношений.

Говорят, все дело в публичном обсуждении их свиданий, ведь Каприс решила порвать с принцем как только о них заговорилла пресса. Что правда, на прощание модель познакомила ухажера со своей подругой Дениз Мартел, с которой дела Эндрю уже сложились куда удачнее. У них был роман продолжительностью в 10 лет. Бывала ли Мартел в тронном зале королевы Елизаветы II, история умалчивает.

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