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Орландо Блум озвучит принца Гарри в новом комедийном мультфильме о королевской семье

Мультсериал "Принц" выйдет на стриминговой платформе HBO Max

среда, 22 января 2020, 13:45
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У британского сериала "Корона" появился "серьезный" конкурент: стриминговая платформа HBO Max заказала анимационный комедийный сериал "Принц", посвященный британской королевской семье, пишет Deadline.

Основой для сериала стал Instagram-аккаунт писателя и продюсера Гари Джанетти, в котором тот комментирует новости о королевских особах от лица принца Джорджа, старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. 6-летнего Джорджа озвучит сам Джанетти. Также к нему присоединятся Орландо Блум в роли принца Гарри, Кондола Рашад в роли Меган Маркл, Люси Панч в роли Кейт Миддлтон, Том Холландер в роли принца Филиппа и принца Чарльза, Алан Камминг в роли дворецкого Джорджа Оуэна, Фрэнсис Де Ла Тур в роли королевы Елизаветы и Иван Реон в роли принца Уильяма. Производством шоу займется 20th Century Fox Television.

"Я очень рад работать с HBO Max и рассказать им еще одну серию о семье, которая безжалостно борется за трон", - сказал Джанетти.

"Мы очень рады перенести мир, созданный Гари в Instagram, на HBO Max, где наши зрители могут узнать то, что его поклонники в Instagram уже знают - что Джордж может быть веселым, шокирующим и удивительно милым", - сказала Сара Обри, отвечающая за оригинальный контент на HBO Max.

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