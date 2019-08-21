В сети обсуждают изысканный образ Елены Зеленской и ее первые фото после паузы в Instagram

Пользователи Instagram активно обсуждают новые фотографии и образ первой леди Украины Елены Зеленской после длительной паузы, которая продлилась в ее аккаунте почти месяц. Сейчас же супруга президента Украины рассказала о встрече в столице иностранной гостьи.

Елена Зеленская приветствовала в Киеве премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху. Для этой встречи первая леди выбрала стильный образ бренда Dafna May, который не остался без внимания ее фолловеров.

"Впервые как жена президента Украины имела честь приветствовать в Киеве высокую уважаемую гостью - жену премьер-министра Израиля госпожу Сару Нетаньяху. Вчера госпожа Нетаньяху посетила мемориал Бабьего Яра и находилась под огромным впечатлением от увиденного. Она рассказала, что всю жизнь слышала историю Бабьего Яра и не могла представить своего визита в Киев без посещения этого места", - рассказала под постом супруга гаранта.

Как отметили пользователи сети, Елена Зеленская в очередной раз подтвердила свой отличный вкус и статус едва ли не самой стильной среди первых леди страны. Асимметричный ворот, белый цвет, элегантный пояс, подчеркивающий талию и утонченную фигуру, - все это пришлось ее фолловерам по вкусу.

"Очень хорошенькая", "Класс, такая стильная, женственная", "Невероятная. От нее прямо веет спокойствием и теплом", "Шикарная первая леди", - отметили в комментариях под снимками.

Менее чем за сутки после публикации фотографии Зеленской собрали более 130 тыс. лайков и свыше тысячи комментариев с комплиментами.

Ранее в сети активно обсуждался гардероб Елены Зеленской на красной дорожке аэропорта Канады. Если точнее - ее босоножки. Первую леди осудили за грубое нарушение этикета. Однако, судя по всему, с выводами поспешили. Непосредственно для встречи с важными лицами супруга гаранта выбрала совершенно другой образ.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.