Мама Илона Маска выгуляла на публике вещи сразу двух украинских дизайнеров

Мама миллиардера, известного изобретателя Илона Маска посетила ежегодную премию The Daily Front Row Fashion Media Awards, проходящую в рамках New York Fashion Week. Для выхода в свет 71-летняя Мэй Маск выбрала вещи украинских дизайнеров.
Мэй появилась на публике в костюме бренда Valery Kovalska насыщенного синего цвета. А свой ансамбль дополнила черным обручем украинской марки Ruslan Baginskiy. Маск охотно позировала перед камерами, демонстрируя свой наряд. Видео с мероприятия знаменитость разместила в своем Instagram, отметив украинских дизайнеров.
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Ранее похожий наряд Валерии Ковальской выбирали такие всемирно известные певицы, как Cardi B и Pink. Последняя появилась в жакете с плиссировкой на недавнем шоу Джимми Киммела в Ню-Йорке.
А в списке поклонниц Русла Багинского - Белла Хадид, Кортни Кардашьян, Кайя Гербер, София Ричи и многие другие знаменитости. В шляпках бренда Ruslan Baginskiy неоднократно появлялись и украинские звезды Катя Осадчая, Джамала и Тина Кароль.
Отметим, что Мэй Маск не впервые выбирает вещи украинских дизайнеров. Ранее она надевала костюм из новой коллекции бренда Darja Donezz.
- Ранее британская певица Дуа Липа восхитила стильным образом от украинского дизайнера. Исполнительница выбрала для концерта в Джакарте total look из коллекции весна-2019 Natasha Zinko (дизайнер Наталья Зинько).
- Американская актриса Деми Мур, которая является любительницей вышиванок, примерила стильное вышитое платье украинского бренда Vita Kin.
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