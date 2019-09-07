Мама Илона Маска выгуляла на публике вещи сразу двух украинских дизайнеров

Мама миллиардера, известного изобретателя Илона Маска посетила ежегодную премию The Daily Front Row Fashion Media Awards, проходящую в рамках New York Fashion Week. Для выхода в свет 71-летняя Мэй Маск выбрала вещи украинских дизайнеров.

Мэй появилась на публике в костюме бренда Valery Kovalska насыщенного синего цвета. А свой ансамбль дополнила черным обручем украинской марки Ruslan Baginskiy. Маск охотно позировала перед камерами, демонстрируя свой наряд. Видео с мероприятия знаменитость разместила в своем Instagram, отметив украинских дизайнеров.

Ранее похожий наряд Валерии Ковальской выбирали такие всемирно известные певицы, как Cardi B и Pink. Последняя появилась в жакете с плиссировкой на недавнем шоу Джимми Киммела в Ню-Йорке.

А в списке поклонниц Русла Багинского - Белла Хадид, Кортни Кардашьян, Кайя Гербер, София Ричи и многие другие знаменитости. В шляпках бренда Ruslan Baginskiy неоднократно появлялись и украинские звезды Катя Осадчая, Джамала и Тина Кароль.

Отметим, что Мэй Маск не впервые выбирает вещи украинских дизайнеров. Ранее она надевала костюм из новой коллекции бренда Darja Donezz.

Ранее британская певица Дуа Липа восхитила стильным образом от украинского дизайнера. Исполнительница выбрала для концерта в Джакарте total look из коллекции весна-2019 Natasha Zinko (дизайнер Наталья Зинько).

Американская актриса Деми Мур, которая является любительницей вышиванок, примерила стильное вышитое платье украинского бренда Vita Kin.

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