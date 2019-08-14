Певица Pink появилась на сцене в наряде украинского бренда: фото

Американская певица Пинк (Pink) для выступления в рамках шоу Джимми Киммела в Нью-Йорке выбрала наряд украинского дизайнера Валерии Ковальской.

Об этом сообщила дизайнер на своей странице в Instagram. Знаменитость появилась на сцене в черном асимметричном жакете с плиссировкой бренда Valery Kovalska. Свой образ певица дополнила оригинальной белой блузой и брюками красного цвета.

"Икона музыки Пинк в фирменном смокинге Валерии Ковальской во время выступления на шоу Джимми Киммела в Нью-Йорке", - гласит подпись к снимкам. Стоимость жакета - от 640 до 1000 евро.

Ранее американская актриса Деми Мур, которая является любительницей вышиванок, примерила стильное вышитое платье украинского бренда Vita Kin.

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс также относится к тем звездам, кто испытывает привязанность к нарядам украинских дизайнеров. 49-летняя голливудская красавица неоднократно показывала в сети, как носит вышитые сорочки в повседневной жизни.

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