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Певица Pink появилась на сцене в наряде украинского бренда: фото

Певица выбрала для выступления жакет дизайнера Валерии Ковальской

среда, 14 августа 2019, 12:59
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Американская певица Пинк (Pink) для выступления в рамках шоу Джимми Киммела в Нью-Йорке выбрала наряд украинского дизайнера Валерии Ковальской.

Об этом сообщила дизайнер на своей странице в Instagram. Знаменитость появилась на сцене в черном асимметричном жакете с плиссировкой бренда Valery Kovalska. Свой образ певица дополнила оригинальной белой блузой и брюками красного цвета.

"Икона музыки Пинк в фирменном смокинге Валерии Ковальской во время выступления на шоу Джимми Киммела в Нью-Йорке", - гласит подпись к снимкам. Стоимость жакета - от 640 до 1000 евро.

  • Ранее американская актриса Деми Мур, которая является любительницей вышиванок, примерила стильное вышитое платье украинского бренда Vita Kin.
  • Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс также относится к тем звездам, кто испытывает привязанность к нарядам украинских дизайнеров. 49-летняя голливудская красавица неоднократно показывала в сети, как носит вышитые сорочки в повседневной жизни.

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