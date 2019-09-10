Самая пышнотелая в мире модель поразила смелой выходкой на Неделе моды в Нью-Йорке

Самая крупная профессиональная фотомодель в мире американка Тесс Холлидей приняла участие в показе бренда Chromat в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
На подиуме 34-летняя plus-size модель дефилировала в белом облегающем платье с надписями Sample Size ("образцовый размер") и туфлях в тон наряду. Образ пышнотелой красотки дополнен высокой прической и ярким макияжем. Соответствующие фото и видео модель обнародовала в личном микроблоге.
Тесс под возгласы публики эффектно прошлась по подиуму, а в конце шоу удивила смелой выходкой. Холлидей наклонилась вперед и обратила внимание зрителей на свою грудь.
Напомним, что Тесс Холлидей при росте 1,65 см весит 155 килограмм и при этом является востребованной моделью. Она обожает фотографироваться в белье и топлес, демонстрируя свое тело, которое она искренне любит. Девушка замужем и воспитывает двоих сыновей.
- Ранее Тесс Холлидей предстала перед поклонниками без одежды. В кадре также полностью разделся и друг Тесс, певец Брэд Уолш.
- Американская plus-size модель Эшли Грэм призналась поклонникам, что ждет первенца. На личной странице в Instagram звезда глянцевых журналов опубликовала видео, на котором вместе с супругом Джастином Эрвином рассказала о своем положении.
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