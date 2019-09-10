Самая пышнотелая в мире модель поразила смелой выходкой на Неделе моды в Нью-Йорке

Самая крупная профессиональная фотомодель в мире американка Тесс Холлидей приняла участие в показе бренда Chromat в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

На подиуме 34-летняя plus-size модель дефилировала в белом облегающем платье с надписями Sample Size ("образцовый размер") и туфлях в тон наряду. Образ пышнотелой красотки дополнен высокой прической и ярким макияжем. Соответствующие фото и видео модель обнародовала в личном микроблоге.

Тесс под возгласы публики эффектно прошлась по подиуму, а в конце шоу удивила смелой выходкой. Холлидей наклонилась вперед и обратила внимание зрителей на свою грудь.

Напомним, что Тесс Холлидей при росте 1,65 см весит 155 килограмм и при этом является востребованной моделью. Она обожает фотографироваться в белье и топлес, демонстрируя свое тело, которое она искренне любит. Девушка замужем и воспитывает двоих сыновей.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.