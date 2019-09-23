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В США вручили премии Эмми-2019: вот список победителей в главных категориях

Главную ТВ-награду вручили в ночь на 23 сентября в Лос-Анджелесе

понедельник, 23 сентября 2019, 08:20
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В ночь на 23 сентября в стенах Microsoft Theatre (Лос-Анджелес, США) состоялась ежегодная церемония вручения премий "Эмми" - главной ТВ-награды, которая вручается лучшим телепрограммам года, вышедшим в прайм-тайм.

Как и каждый год, в рамках премии оценивались ТВ-проекты, которые транслировали в период с 31 июня 2018 года по 31 мая 2019-го. Транслировал церемонию телеканал Fox. Читайте ниже список победителей Эмми-2019 в главных категориях.

Программы Эмми-2019

  • Лучшим комедийным сериалом был назван проект Amazon "Дрянь". Сериал рассказывает о молодой женщине, проживающей в современном Лондоне. Премьера сериала состоялась в июле 2016 года. Автором сценариев всех шести сезонов выступила Фиби Уоллер-Бридж, которая также исполнила главную роль.

  • Лучшим драматическим сериалом признали хит HBO "Игру престолов". И это первая из двенадцати статуэток, которые достались проекту в эту ночь, при том, что претендовал он на рекордные 32.

  • Лучший мини-сериал - "Чернобыль" (HBO), вышедший на экраны в мае этого года. 5-серийный фильм рассказал зрителю об аварии на Чернобыльской АЭС, ее последствиях и расследовании причин. Проект режиссера Йохана Ренка и сценариста Крэйга Мазина претендовал на 19 статуэток и был удостоен десяти.

  • Лучшим телефильмом признали картину Netflix "Черное зеркало: Брандашмыг" - нашумевший интерактивный фильм, вышедший на стиминговой платформе в декабре 2018 года. Автором сериала стал Чарли Брукер, режиссером - Дэвид Слэйд.

  • Лучшее разговорное варьете - "События прошедшей недели с Джоном Оливером" (HBO)
  • Лучшее скетчевое варьете - Saturday Night Live (NBC)
  • Лучшая конкурсная реалити-программа - "Королевские гонки Ру Пола" (VH1)

Актерские категории Эмми-2019

  • Лучший актер в комедийном сериале - Билл Хейдер в роли Барри Беркмана, сериал "Барри" (HBO)
  • Лучшая актриса в комедийном сериале - Фиби Уоллер-Бридж в роли Дряни, сериал "Дрянь" (Amazon)
  • Лучший актер в драматическом сериале - Билли Портер в роли Прея Телла, сериал "Поза" (FX)
  • Лучшая актриса в драматическом сериале - Джоди Комер в роли Оксаны Астанковой, сериал "Убивая Еву" (BBC America).
  • Лучший актер в мини-сериале или фильме - Джаррел Джером в роли Кори Уайза, сериал "Когда они нас увидят" (Netflix)
  • Лучшая актриса в мини-сериале или фильме - Мишель Уильямс в роли Гвен Вердон, "Фосси/Вердон" (FX)

Актеры второго плана

  • Лучший актер второго плана в комедийном сериале - Тони Шалуб в роли Эйба Вайсмана, "Удивительная миссис Мейзел" (Amazon)
  • Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале - Алекс Борштейн в роли Сюзи Майерсон, "Удивительная миссис Мейзел" (Amazon)
  • Лучший актер второго плана в драматическом сериале - Питер Динклэйдж в роли Тириона Ланнистера, "Игра престолов" (HBO)
  • Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале - Джулия Гарнер в роли Рут Лэнгмор, "Озарк" (Netflix)
  • Лучший актер второго плана в мини-сериале или фильме - Бен Уишоу в роли Нормана Джоссифа / Нормана Скотта, "Чрезвычайно английский скандал" (Amazon)
  • Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или фильме - Патрисия Аркетт в роли Ди Ди Бланчард, "Притворство" (Hulu)

Гостевые категории

  • Лучший приглашенный актер в комедийном телесериале - Люк Керби в роли Ленни Брюса, "Удивительная миссис Мейзел" (Amazon)
  • Лучшая приглашенная актриса в комедийном телесериале - Джейн Линч в роли Софи Леннон, "Удивительная миссис Мейзел" (Amazon)
  • Лучший приглашенный актер в драматическом телесериале - Брэдли Уитфорд в роли коммандера Джозефа Лоуренса, "Рассказ служанки" (Hulu)
  • Лучшая приглашенная актриса в драматическом телесериале - Черри Джонс в роли Холли, "Рассказ служанки" (Hulu)

Режиссура

  • Режиссура комедийного сериала - "Дрянь", Гарри Брэдбир (Amazon)
  • Режиссура драматического сериала - "Озарк", Джейсон Бейтман (Netflix)
  • Режиссура варьете - Saturday Night Live, Дон Рой Кинг (NBC)
  • Режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы - "Чернобыль", Йохан Ренк (HBO)

Сценарии

  • Сценарий комедийного сериала - "Дрянь", Фиби Уоллер-Бридж (Amazon)
  • Сценарий драматического сериал - "Наследники", Джесси Армстронг (HBO)
  • Сценарий варьете - "События прошедшей недели с Джоном Оливером" (HBO)
  • Сценарий мини-сериала, фильма или драматической программы - "Чернобыль", Крэйг Мэйзин (HBO)

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