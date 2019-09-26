RU  UA

Лайм

Модные тренды этой осени: разбираем гардероб Елены Зеленской

The Lime предлагает посмотреть, как в этом сезоне одеться в стиле первой леди Украины

четверг, 26 сентября 2019, 18:00
читати статтю українською

Осенний сезон в самом разгаре, поэтому многие модницы все чаще задаются вопросом: "Что же надеть, чтобы выглядеть стильно, модно и трендово?". Мы решили помочь разобраться в этой теме и посмотреть, какие наряды выбирает одна из самых стильных женщин страны.

Елена Зеленская известна не только как супруга президента Украины. Она также часто демонстрирует безупречный вкус и уже успела заработать себе звание настоящей иконы стиля. Один из любимых предметов одежды Елены - пиджак. И в этом году он максимально актуален, как и прочие атрибуты делового лука.

Городской шик

Деловой костюм совсем не обязательно должен быть только офисным вариантом одежды. Стильные брюки и пиджак в отлично впишутся в кэжуал-лук для прогулки по городу, похода на встречу или просто посиделки в кофейне. Дополнить такой образ можно небольшой сумочкой и модными кроссовками.

Яркий акцент

Интересным и простым решением будет пиджак или накидка яркого оттенка. Елена Зеленская в данном случае выбрала красный цвет. Под такой броский элемент образа можно надеть любой однотонный комплект одежды. Этот вариант хорошо подойдет как для работы, так и для посещения различных мероприятий.

Интересные детали

Простой деловой образ можно выгодно подчеркнуть каким-нибудь необычным аксессуаром. Например, для этого прекрасно подойдет легкий шарфик с принтом. Такой ход поможет сделать лук менее формальным.

Совпадение цвета и ткани

Интересным решением для посещения светского мероприятия, похода на романтическое свидание или даже важного делового визита может стать полное совпадение оттенков и материалов. Пиджак, жилет и брюки Елены на этом фото сделаны из одной ткани. Поэтому образ выглядит максимально цельным. Его изюминками служат аккуратные пуговицы и небольшие серьги.

В стиле королевы

Для деловой встречи можно выбрать строгий вариант, напоминающий наряды британской королевской семьи. Пиджак, прикрывающий зону декольте, юбка ниже колена, туфли-лодочки и маленькие аккуратные серьги - и вот вы уже готовы ко встрече с кем угодно, хоть с самим принцом Уэльским.

Вечерний вариант

Длинное элегантное платье, которое снизу напоминает вечерний наряд, а сверху сделано как пиджак - очень оригинальный вариант для похода в ресторан, на выставку или на рабочее мероприятие. Аккуратные туфли и пояс в тон станут прекрасным дополнением такого образа.

Восточные мотивы

Пиджак в стиле японского кимоно не теряет своей актуальности. Главная фишка такого лука - длинный пояс, аккуратно подчеркивающий талию. С таким верхом будут очень хорошо смотреться свободные брюки-кюлоты.

Простая классика

Для любителей классических решений идеальным вариантом может стать простая блуза, застегнутая на все пуговицы, и легкие брюки с высокой талией. Такой наряд можно надеть куда угодно, хоть на рабочую встречу, хоть на прогулку.

Модный нюд

Один из главных трендовых оттенков этого сезона - нюд. Поэтому песочная блуза в сочетании со светло-бежевыми брюками будет отличным вариантом строгого и стильного наряда.

Легко и просто

Для тех, кто любит легкость и свободу, идеальным решением остается свободная белая рубашка. Ее можно совместить с чем угодно: с деловыми брюками, с джинсами, с яркой помадой или нюдовым макияжем, с аккуратными украшениями или с чем-то более крупным и броским.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

В сети обсуждают образы Елены Зеленской в США: как рядом с Трампом выглядела первая леди Украины

На этой неделе украинский президент с супругой отправились с официальным визитом в США

Модные тренды этой осени: 10 ярких и стильных вещей на октябрь

В сезоне осень 2019 в моде яркие оттенки в одежде. Их можно носить в монохромном варианте, а можно сочетать с другими цветами.

Дом модного белья AJOUR провел к юбилею показы новых коллекций: фото

В этом году торговая марка отпраздновала свое 15-летие на рынке

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Дэнни Трехо

Я рисковал провести остаток жизни за решеткой. Тогда я заключил сделку с Богом - Дэнни Трехо

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: