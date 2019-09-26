Модные тренды этой осени: разбираем гардероб Елены Зеленской

Осенний сезон в самом разгаре, поэтому многие модницы все чаще задаются вопросом: "Что же надеть, чтобы выглядеть стильно, модно и трендово?". Мы решили помочь разобраться в этой теме и посмотреть, какие наряды выбирает одна из самых стильных женщин страны.

Елена Зеленская известна не только как супруга президента Украины. Она также часто демонстрирует безупречный вкус и уже успела заработать себе звание настоящей иконы стиля. Один из любимых предметов одежды Елены - пиджак. И в этом году он максимально актуален, как и прочие атрибуты делового лука.

Городской шик

Деловой костюм совсем не обязательно должен быть только офисным вариантом одежды. Стильные брюки и пиджак в отлично впишутся в кэжуал-лук для прогулки по городу, похода на встречу или просто посиделки в кофейне. Дополнить такой образ можно небольшой сумочкой и модными кроссовками.

Яркий акцент

Интересным и простым решением будет пиджак или накидка яркого оттенка. Елена Зеленская в данном случае выбрала красный цвет. Под такой броский элемент образа можно надеть любой однотонный комплект одежды. Этот вариант хорошо подойдет как для работы, так и для посещения различных мероприятий.

Интересные детали

Простой деловой образ можно выгодно подчеркнуть каким-нибудь необычным аксессуаром. Например, для этого прекрасно подойдет легкий шарфик с принтом. Такой ход поможет сделать лук менее формальным.

Совпадение цвета и ткани

Интересным решением для посещения светского мероприятия, похода на романтическое свидание или даже важного делового визита может стать полное совпадение оттенков и материалов. Пиджак, жилет и брюки Елены на этом фото сделаны из одной ткани. Поэтому образ выглядит максимально цельным. Его изюминками служат аккуратные пуговицы и небольшие серьги.

В стиле королевы

Для деловой встречи можно выбрать строгий вариант, напоминающий наряды британской королевской семьи. Пиджак, прикрывающий зону декольте, юбка ниже колена, туфли-лодочки и маленькие аккуратные серьги - и вот вы уже готовы ко встрече с кем угодно, хоть с самим принцом Уэльским.

Вечерний вариант

Длинное элегантное платье, которое снизу напоминает вечерний наряд, а сверху сделано как пиджак - очень оригинальный вариант для похода в ресторан, на выставку или на рабочее мероприятие. Аккуратные туфли и пояс в тон станут прекрасным дополнением такого образа.

Восточные мотивы

Пиджак в стиле японского кимоно не теряет своей актуальности. Главная фишка такого лука - длинный пояс, аккуратно подчеркивающий талию. С таким верхом будут очень хорошо смотреться свободные брюки-кюлоты.

Простая классика

Для любителей классических решений идеальным вариантом может стать простая блуза, застегнутая на все пуговицы, и легкие брюки с высокой талией. Такой наряд можно надеть куда угодно, хоть на рабочую встречу, хоть на прогулку.

Модный нюд

Один из главных трендовых оттенков этого сезона - нюд. Поэтому песочная блуза в сочетании со светло-бежевыми брюками будет отличным вариантом строгого и стильного наряда.

Легко и просто

Для тех, кто любит легкость и свободу, идеальным решением остается свободная белая рубашка. Ее можно совместить с чем угодно: с деловыми брюками, с джинсами, с яркой помадой или нюдовым макияжем, с аккуратными украшениями или с чем-то более крупным и броским.

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