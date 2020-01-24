Жан-Поль Готье попрощался с миром моды: как прошел последний показ кутюрье в Париже

23 января в Париже состоялся последний показ французского дизайнера Жана-Поля Готье, который решил уйти в отставку после 50 лет успешной карьеры. 67-летний кутюрье устроил феерическое шоу, в котором участвовали знаменитости, супермодели, танцоры и акробаты.

Жан-Поль Готье начал карьеру модельера в 18 лет: его нанял дом моды Пьера Кардена

Коллекция была веселой и эксцентричной, в ней было много фирменных элементов, которые в свое время сделали Готье узнаваемым: моряцкий стиль, большое количество прозрачного фатина, затейливые лифы и наряды, усыпанные бесчисленными кристаллами Сваровски.

Супермодель Джиджи Хадид

На открытии мероприятия Готье рассказал, что многие наряды в его финальной коллекции сделаны из старых вещей, а также призвал аудиторию перерабатывать свою одежду. Ранее кутюрье критиковал крупные модные бренды за то, что они наносят ущерб планете, производя "слишком много коллекций со слишком большим количеством одежды".

"На моем первом шоу, и на этом, моем последнем, есть творения, сделанные из джинсов, которые я носил, - сказал он. - Это самый красивый материал. Как и многие люди, с возрастом он становится еще красивее".

Французская топ-модель Синди Бруна

Звездами вечера стали Белла и Джиджи Хадид, Карли Клосс, Ирина Шейк, Пэрис Джексон, Коко Роша, Джоан Смоллс, Дита фон Тиз и Винни Харлоу, а среди почетных гостей заметили бывшую первую леди Франции Карлу Бруни, модельеров Кристиана Лабутена, Пьера Кардена, Кристиана Лакруа, редактора американского Vogue Анну Винтур и других знаменитостей.

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В мире моды Готье почитают за слом стереотипов и стирание границ. Именно он создал культовый корсет Мадонны с конусным бюстгальтером, который она носила в своем турне Blonde Ambition 1990 года.

Мадонна в знаменитом корсете от Готье

67-летний кутюрье одевал таких звезд, как Николь Кидман, Кейт Бланшетт, Леди Гага, Рианна, Мэрилин Мэнсон, Милен Фармер. Готье создавал костюмы для многих известных фильмов, включая "Пятый Элемент" Люка Бессона и "Кика" Педро Альмодовара.

Жан-Поль Готье создал культовые наряды для фильма "Пятый элемент"

Готье еще не обнародовал свои планы после выхода на пенсию и не назвал имя преемника в легендарном доме моды.

В прошлом месяце в Лондоне состоялась церемония Fashion Awards-2019. На красной дорожке показались Наоми Кэмпбелл, Джулия Робертс и Кайли Миноуг, Ирина Шейк, Рита Ора, Эмилия Кларк и другие селебрити.

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