49-летняя Наоми Кэмпбелл разделась для промо модного бренда - фигуре модели можно только позавидовать

Британская модель Наоми Кэмпбелл, чье имя нередко соседствует с провокацией, стала лицом рекламной компании бренда Vivienne Westwood. 49-летняя знаменитость не только снялась с самой Вивьен Вествуд и ее мужем Андреасом Кронталером, но и оголилась для одного из кадров промо.

Автором яркой фотосессии выступил фотограф Юрген Теллер. Для него это уже не первое сотрудничество с брендом, ранее Теллер уже работал над осенне-зимней кампанией торговой марки. Съемки "весна-лето" прошли в Париже.

Фото: instagram.com

Примечательно, что для Кэмпбелл это первый контракт с Vivienne Westwood за более чем 30 лет ее карьеры в индустрии моды. Фото обнаженной модели появилось пока лишь на ее фан-страницах в Instagram. Выкладывать его в официальном профиле знаменитость не спешит.

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

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