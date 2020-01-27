RU  UA

Лайм

49-летняя Наоми Кэмпбелл разделась для промо модного бренда - фигуре модели можно только позавидовать

Это первый контракт модели с именитым брендом за более чем 30 лет ее карьеры

понедельник, 27 января 2020, 19:48
читати статтю українською

Британская модель Наоми Кэмпбелл, чье имя нередко соседствует с провокацией, стала лицом рекламной компании бренда Vivienne Westwood. 49-летняя знаменитость не только снялась с самой Вивьен Вествуд и ее мужем Андреасом Кронталером, но и оголилась для одного из кадров промо.

Автором яркой фотосессии выступил фотограф Юрген Теллер. Для него это уже не первое сотрудничество с брендом, ранее Теллер уже работал над осенне-зимней кампанией торговой марки. Съемки "весна-лето" прошли в Париже.

Фото: instagram.com

Примечательно, что для Кэмпбелл это первый контракт с Vivienne Westwood за более чем 30 лет ее карьеры в индустрии моды. Фото обнаженной модели появилось пока лишь на ее фан-страницах в Instagram. Выкладывать его в официальном профиле знаменитость не спешит.

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

Фото: instagram.com

  • Читайте также на theLime, как в Париже прошел последний показ французского дизайнера Жана-Поля Готье. 23 января после 50 лет успешной карьеры 67-летний кутюрье решил уйти на покой и устроил феерическое шоу, в котором участвовали знаменитости, супермодели, танцоры и акробаты.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал theLime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймМода
Теги: Наоми Кэмпбелл

Поделиться
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Жан-Поль Готье попрощался с миром моды: как прошел последний показ кутюрье в Париже

Белла Хадид, Джиджи Хадид, Ирина Шейк и другие супермодели на последнем показе Готье в Париже - фото последней коллекции Жана-Поля Готье

На прогулку, свидание или просто в офис: 10 стильных сумок 2020 года

Какие сумочки носить в этом году

5 купальников Нади Дорофеевой: певица похвасталась коллекцией пляжных нарядов

Украинская певица Надя Дорофеева показала купальники, которые взяла с собой на отдых в Доминикану.

загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Джимми Воха-Воха

В фильме нет расизма, просто в Украине мало темнокожих - Джимми Воха-Воха о комедии "Скажене весілля"

Ирма Витовская, Антонио Лукич

Ирма Витовская и Антонио Лукич о фильме "Мої думки тихі"

Андрей Ивченко

Я начинал жизнь с нуля четыре раза - актер из Харькова Андрей Ивченко о карьере в США и Netflix

Элина Иващенко

Я уже сталкивалась со звездной болезнью, меня заносило очень жестко - победительница шоу Х-фактор 10
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: