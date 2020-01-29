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Участница "Топ-модели по-украински" выступила на последнем показе Жана-Поля Готье - вот ее история

Для украинки это первый показ такого уровня

среда, 29 января 2020, 15:02
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На днях в Париже состоялся последний показ французского дизайнера Жана-Поля Готье, который решил покинуть мир моды после 50 лет успешной карьеры. В дефиле приняла участие и украинка - участница первого сезона реалити "Топ-модель по-украински" Маша Шевченко.

"Эмоции переполняют. Для меня было большой честью, что он взял именно меня представлять свою коллекцию, увидел во мне ту личность, которую хочет видеть на своем показе. Впечатления невероятные!", - поделилась эмоциями украинская модель.

Вместе с Машей по подиуму прошлись звезды первой величины, а именно - Дита фон Тиз, Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Белла Хадид, Милен Фармер, Винни Харлоу и многие другие знаменитые супермодели.

За несколько дней до показа Жана-Поля Готье, Маша Шевченко вышла на подиум в нарядах знаменитого модельера Джорджо Армани.

Напомним, что Маша Шевченко принимала участие в "Топ-модели по-украински" в 2017 году. Она была самой яркой и неординарной участницей первого сезона. Ее смело можно назвать самой татуированной моделью проекта. На теле девушки красуется более 18 рисунков. Маша покинула реалити из-за травмы - она подвернула ногу на 10-километровом дефиле. Тогда врачи диагностировали перелом.

Сейчас девушка работает моделью, снимается в клипах и рекламах, а также подрабатывает барменом.

"Это стабильный заработок. Работаю на своих друзей, у меня очень крутая команда. Мне нравится общение с людьми, нравится то, что я делаю. Место, где я работаю, – необычное, оно концептуальное, творческое, то есть, какие-то свои креативные идея "выливаю" еще и здесь", - поделилась Маша.

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